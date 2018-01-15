Папа Римский сознался, чего боится

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск, признался, что боится ядерной войны, сообщает ANSA.

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"Да, я действительно боюсь. Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию", — сказал папа Франциск, после того как показал фотографию последствий атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году.

После этого понтифик призвал стремиться к ядерному разоружению и уничтожению оружия.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину, поскольку сила веры может помочь исцелить раны прошлого и поощрить движение к миру.