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    Папа Римский сознался, чего боится

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    По словам Папы Римского, он боится ядерной войны: "Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию".
    Папа римский Франциск. Архивное фото
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск, признался, что боится ядерной войны, сообщает ANSA.

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    "Да, я действительно боюсь. Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию", — сказал папа Франциск, после того как показал фотографию последствий атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году.

    После этого понтифик призвал стремиться к ядерному разоружению и уничтожению оружия.

    Ранее Папа Римский Франциск заявил, что молится за Украину, поскольку сила веры может помочь исцелить раны прошлого и поощрить движение к миру.

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