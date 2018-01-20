Папа Римский Франциск призвал бороться с коррупцией

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск обратился к проблеме коррупции во время своего визита в Перу.

"Коррупция. Как много плохого делает для наших латиноамериканских народов и демократий этот социальный вирус, феномен, который заражает все, делая бедных и мать-землю самыми пострадавшими", — заявил понтифик на торжественном мероприятии в президентском дворце в Лиме, где присутствовал и президент Педро Кучински. Недавно Кучински с трудом удалось избежать импичмента в связи с коррупционными обвинениями.

По словам Папы Римского, для борьбы с коррупцией нужно добиться большей прозрачности всех слоев общества и их согласия бороться с этим вызовом.

В конце декабря 2017 года скандал вокруг возможной причастности Кучински к коррупции стал поводом для рассмотрения его отставки в парламенте, однако конгрессу не удалось собрать нужного числа голосов: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87.

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Предложение об отстранении Кучински было внесено представителями сразу нескольких парламентских групп. По мнению авторов документа, глава государства в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касалось ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.