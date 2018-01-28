Трамп провоцирует гонку вооружений, чтобы остаться в истории - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Руководитель Нацуправления по ядерной безопасности Фрэнк Клотц подтвердил, что Вооруженные силы Штатов планируют начать производство ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок. Такое намерение зафиксировано в обнародованной в СМИ версии проекта новой ядерной доктрины США. По словам Клотца, США сейчас действительно готовятся к запуску программ по созданию двух совершенно новых видов ядерных боезарядов морского базирования, и в течение ближайших 30 лет на военные разработки в США будет потрачено 350 млрд долларов.

Почему в США интенсифицировались ядерные разработки, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Означает ли заявление американского чиновника, что де-факто новая гонка вооружений уже началась?

— Практически можно и так расценивать эти слова. Но нельзя говорить полностью, потому что для того, чтобы она началась, необходимо, чтобы две стороны как минимум участвовали. Здесь, естественно, речь идет об РФ. На прошлой неделе была уже выпущена новая оборонительная стратегия, большая часть из которой — засекречена, но даже из тех частей, которые были опубликованы и стали известны прессе, также называются, как и в предыдущей, недавней национальной стратегии, Китай и РФ основными соперниками, причем, военными соперниками. А президент США Дональд Трамп, как известно, еще в ходе предвыборной программы заявлял о том, что планирует увеличить и модернизировать ядерный потенциал США, который с его точки зрения уже отставал от российского — как мы знаем, РФ в последние годы вкладывала существенные средства в обновление и модернизацию своего ядерного потенциала. Поэтому с самого начала своего прихода к власти, Трамп дал Пентагону задание разработать новую ядерную стратегию, вот сейчас, судя по всему, как раз этот процесс подходит к завершению.

Можно ли говорить, что подобными шагами США пытаются втянуть РФ в полномасштабную гонку вооружений, чтобы таким образом окончательно подорвать российскую экономику?

— Да, более того, вы неоднократно слышали и знаете, что одна из главных амбиций Трампа, его мечты, я бы так сказал, стать в один ряд с Рональдом Рейганом, чтобы его называли вторым Рональдом Рейганом по успешности. А Рональд Рейган как раз и запомнился тем, что втянул СССР в гонку вооружений, провоцируя, объявляя на тот момент о запуске программы космических вооружений, которая на самом деле оказалась блефом, но была воспринята в СССР на полном серьезе, что и привело к подрыву экономического могущества. И сейчас, в принципе, стратегия Администрации в этом плане также похожа, провоцировать РФ на втягивание в гонку вооружений, параллельно усиливая санкции. И мы ждем, буквально осталось менее недели до того момента, как появится новый список так называемых друзей Владимира Путина в Конгрессе США, в финансовой разведке, и за которым, возможно, последуют также действия не только против конкретных лиц, но и оборонных предприятий, в том числе. Так что вот такой параллельный процесс, да. С одной стороны, санкционная удавка сжимается постепенно, с другой стороны, провокация, провоцирование РФ на втягивание в новую гонку вооружений. Что они, кстати, прекрасно понимают, и сейчас вопрос в том, пойдут они на это или нет.

Насколько возможное противостояние с Китаем влияет на военную программу США?

— Согласен с вами. Но Трамп называл Китай антагонистом и противником, в первую очередь, в экономической сфере. Здесь риторика Трампа сменилась практически на противоположную сейчас, Китай является одним из главных помощников и союзников США в усмирении Ким Чен Ына и санкционном давлении на Пхеньян. Безусловно, в стратегической перспективе именно Китай представляет главную угрозу США — не только экономическую, но и военную, и учитывая те конфликты и трения в Южно-Китайском море, конфликты с соседями, в том числе со стратегическими союзниками США — Японией, Филиппинами, Вьетнамом отчасти — безусловно, учитывая также темпы модернизации вооруженных сил КНР, они намного опережают в этом плане РФ, под такой риторикой, безусловно, основные усилия будут направлены на сдерживание и развитие своего преимущества именно над КНР. То есть, тут два в одном, двух зайцев сразу стреляют в этой доктрине США.

Как все это может отразиться на режиме нераспространения ядерного оружия?

— Судьба режима нераспространения ядерного оружия в большей степени зависит как раз от развития ситуации с КНДР. И здесь как раз это тоже причина, потому что, как мы знаем, последние заявления о том, что якобы уже КНДР может, ракетная программа достигла того уровня, когда они могут доставить ядерные заряды на территорию США. И эта риторика также, бесспорно, используется внутри США. Но США принадлежит к клубу ядерных держав, они имеют право на модернизацию своего ядерного потенциала, поэтому я бы не сказал, что это сильно отразится на судьбе режима нераспространения, там больше будет зависеть, как будет развиваться ситуация и с КНДР, и, наверное даже, в большей степени с Ираном. Как мы знаем, Трамп угрожал и в предвыборной программе, и последний год, недавно он последний — с его слов — раз продлил ядерную сделку с Ираном, и если Иран выйдет, или США в первую очередь выйдет, Трамп решит разорвать эту сделку, тогда этот негатив намного более серьезно негативным способом повлияет на режим нераспространения ядерного оружия. Именно от развития ситуации между США и Ираном будет зависеть его дальнейшая судьба в намного большей степени.

Учитывая ситуацию в мире, как стоит на сегодняшний день рассматривать наличие ядерного оружия у государств? У кого-то оно официально есть, у кого-то — неофициально, но все знают, что оно существует.

— Подобный подход безусловно присутствует, и неудовлетворение, что у определенных государств оно есть, например, Израиль тот же, Пакистан, Индия… Что касается Пакистана, то всем известно давно, что у них есть ядерное оружие, они сами это признали, как и Индия. А это как раз касается больше Израиля. Вот это как раз является основным поводом для раздражения и для развития, собственно, программы в Иране. И они постоянно приводят данный аргумент. И, конечно, нарушение Будапештского меморандума со стороны РФ и несоответственная реакция должным образом, как гарантов, со стороны США и Великобритании, нанесла намного больший урон этому режиму, потому что и об Израиле, и о других членах неформальных, де-факто, знали все давно. Но если Иран все-таки нарушит ядерную сделку и пойдет до конца, тогда это спровоцирует так называемый эффект домино, и там уже и Саудовская Аравия, и Турция, возможно, включатся в разработку своего ядерного потенциала. Поэтому в этом плане от Ирана намного больше зависит, как дальше будет развиваться ситуация.

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К слову, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире "ГС" отметил, что Дональд Трамп за год правления кардинально изменил политику относительно своих предшественников как внутри страны, так и на международной арене.