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    Папа римский разрешил кормить грудью детей в Сикстинской капелле

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    В воскресенье, 7 января, понтифик крестил там 34 ребенка. Процедура вышла долгой и он сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.
    Папа Римский Франциск на Рождественском богослужении в Ватикане
    Associated Press Gregorio Borgia

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. 

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    Папа римский Франциск разрешил матерям кормить своих детей грудью в Сикстинской капелле, сообщает Reuters.

    В воскресенье, 7 января, понтифик крестил там 34 ребенка. Процедура вышла долгой и он сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.

    "Если они начинают исполнять концерт (плачем), или если им неудобно, или им слишком жарко, или они плохо себя чувствуют, или голодны… кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", — сказал Франциск.

    Во время церемонии, которая длилась более двух часов, Франциск провел обряд крещения 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов. 

    Ранее Папа римский Франциск высказался за изменение молитвы "Отче наш".

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