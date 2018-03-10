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"Завтра в Москву. К ребенку, к друзьям. Тоже сделаем пресс-конференцию. Надеюсь, что паспорт будет получен и недели через две - в Сирию", - сказала Кочнева, добавив, что в Сирии она будет продолжать работать как журналист.