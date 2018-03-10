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    Анхар Кочнева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Журналистка Анхар Кочнева
    Кочнева вернулась в Сирию, где будет жить под постоянной охраной
    11:56 02.04.2013
    20
    Украинская журналистка Анхар Кочнева, сбежавшая от похитивших ее в октябре сирийских повстанцев, заявила, что уже вернулась в Сирию и не намерена "менять место проживания из-за каких-то бандитов".
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    Цитаты недели: Киев хочет и ЕС, и ТС
    19:16 29.03.2013
    9
    "Мы хотим иметь зону свободной торговли с Евросоюзом и свободную торговлю со странами Таможенного союза", - сказал глава МИД Украины Леонид Кожара.
    Журналистка Анхар Кочнева
    Журналистка Кочнева намерена вернуться в Сирию и получить гражданство
    14:56 26.03.2013
    17Похищение гражданки Украины в Сирии
    "Да, я собираюсь вернуться. Я выбрала эту страну в качестве страны проживания. Почему я должна отказываться?", - сказала Кочнева на пресс-конференции.
    Мультимедийная пресс-конференция Анхар Кочнева: сирийская война – глазами очевидца
    Пресс-конференция журналистки Анхар Кочневой
    13:00 26.03.2013
    8
    Во вторник, 26 марта, в 13.00 в представительстве РИА Новости в Украине (Станиславского, 3, оф. 50) состоится мультимедийная видео-пресс-конференция журналистки Анхар Кочневой на тему: "Сирийская война: глазами очевидца".
    Журналистка Кочнева рассказала о планах на будущее
    Журналистка Кочнева рассказала о планах на будущее 
    09:01 20.03.2013
    22Похищение гражданки Украины в Сирии
    "Завтра в Москву. К ребенку, к друзьям. Тоже сделаем пресс-конференцию. Надеюсь, что паспорт будет получен и недели через две - в Сирию", - сказала Кочнева.
    Анхар Кочнева
    Кочнева поедет в Москву, а через две недели вернется в Сирию
    14:57 19.03.2013
    15Похищение гражданки Украины в Сирии
    "Завтра в Москву. К ребенку, к друзьям. Тоже сделаем пресс-конференцию. Надеюсь, что паспорт будет получен и недели через две - в Сирию", - сказала Кочнева, добавив, что в Сирии она будет продолжать работать как журналист.
    Анхар Кочнева после побега из плена в Сирии
    Сбежавшая из плена в Сирии журналистка Кочнева вернулась в Украину
    10:34 18.03.2013
    17Похищение гражданки Украины в Сирии
    Украинская журналистка Анхар Кочнева, сбежавшая от похитивших ее в октябре прошлого года сирийских повстанцев, прибыла в Украину, сообщает в понедельник пресс-служба МИД.
    Юлия Тимошенко
    Цитаты: Тимошенко еще жива, для Кличко президентство не цель
    15:18 15.03.2013
    22
    "7 декабря 2012 Объединенная оппозиция объявила, что она поддержит меня как единого кандидата от оппозиции на следующих президентских выборах. Для меня это - большая честь и большая ответственность... Я еще жива!", - сказала Тимошенко.
    Анхар Кочнева
    Журналистка Кочнева считала, что погибнет в плену, если не сбежит
    19:30 13.03.2013
    9Похищение гражданки Украины в Сирии
    Кочнева решилась на побег, так как считала, что погибнет либо в перестрелке между боевиками и армией, либо из-за серьезных проблем со здоровьем, поэтому, изучив обстановку, при первой возможности пошла на этот шаг.
    Анхар Кочнева после побега из плена в Сирии
    Сбежавшая из плена Кочнева в ближайшее время вернется в Украину - МИД
    10:55 13.03.2013
    12Похищение гражданки Украины в Сирии
    Посольство Украины в Сирии в настоящий момент готовит документы, необходимые для возвращения украинской журналистки.
    Анхар Кочнева
    Сбежавшая из плена журналистка Кочнева передана посольству Украины
    21:42 12.03.2013
    9Похищение гражданки Украины в Сирии
    Сирийские власти во вторник вечером передали журналистку Анхар Кочневу, которая накануне сбежавшая от похитивших ее в октябре прошлого года сирийских повстанцев, временному поверенному посольства Украины в Сирии Евгению Жупееву.
    Анхар Кочнева
    Журналистка Кочнева хочет после лечения в Москве вернуться в Сирию
    13:23 12.03.2013
    5Похищение гражданки Украины в Сирии
    "... видимо, приеду в Москву. Мне по врачам надо походить, у меня ребенок там. А потом в Дамаск обратно", - заявила Сбежавшая из плена журналистка.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД подтверждает, что журналистка Кочнева сбежала из плена
    17:05 11.03.2013
    14Похищение гражданки Украины в Сирии
    Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что журналистка Анхар Кочнева сбежала из плена боевиков сирийской оппозиции.
    Анхар Кочнева
    Кочнева подтвердила информацию о побеге из плена в Сирии
    16:49 11.03.2013
    87Похищение гражданки Украины в Сирии
    Гражданка Украины Анхар Кочнева, похищенная боевиками сирийской оппозиции в октябре прошлого года, подтвердила РИА Новости по телефону, что самостоятельно сбежала в понедельник от похитителей - боевиков так называемой Свободной сирийской армии (ССА).
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД не комментирует сообщения о побеге из плена в Сирии Кочневой
    16:06 11.03.2013
    7Похищение гражданки Украины в Сирии
    МИД Украины не комментирует информацию о побеге из плена в Сирии журналистки Анхар Кочневой, захваченной в прошлом году боевиками, сказал РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.
    Ситуация в Сирии
    Журналистка Анхар Кочнева сбежала из плена сирийских боевиков
    15:44 11.03.2013
    10Похищение гражданки Украины в Сирии
    Гражданка Украины Анхар Кочнева, похищенная боевиками сирийской оппозиции в октябре прошлого года, сбежала от похитителей и в настоящее время находится в безопасности, сообщил РИА Новости бывший муж Кочневой Дмитрий Петров.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины не знает о письме семьи Кочневой к Кадырову
    11:52 04.02.2013
    20Похищение гражданки Украины в Сирии
    Газета "Сегодня" со ссылкой на бывшего мужа Кочневой сообщила, что семья похищенной обратилась с письмом к Рамзану Кадырову, в котором содержится просьба выступить посредником в переговорах о ее освобождении.
    Сирия
    Сирийские боевики снизили сумму выкупа за пленную журналистку - СМИ
    14:55 17.01.2013
    10Похищение гражданки Украины в Сирии
    По словам бывшего мужа Анхар Кочневой, похитители потребовали выполнить их условия - иначе они убьют украинку.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД заверяет, что работает над вызволением журналистки в Сирии
    13:29 09.01.2013
    12Похищение гражданки Украины в Сирии
    МИД Украины продолжает предпринимать все необходимые меры для освобождения журналистки Анхар Кочневой, находящейся в плену в Сирии, сообщил заместитель руководителя департамента информационной политики МИД Василий Зварич.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина продолжает работу по освобождению журналистки Кочневой - МИД
    15:15 25.12.2012
    14Похищение гражданки Украины в Сирии
    "Я хотел бы опровергнуть обвинения, которые раздаются в адрес МИД и других ведомств относительно якобы бездеятельности в этом вопросе. Это очень щепетильный вопрос", - сказал Дикусаров.
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