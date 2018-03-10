Во вторник, 26 марта, в 13.00 в представительстве РИА Новости в Украине (Станиславского, 3, оф. 50) состоится мультимедийная видео-пресс-конференция журналистки Анхар Кочневой на тему: "Сирийская война: глазами очевидца".
"Завтра в Москву. К ребенку, к друзьям. Тоже сделаем пресс-конференцию. Надеюсь, что паспорт будет получен и недели через две - в Сирию", - сказала Кочнева, добавив, что в Сирии она будет продолжать работать как журналист.
"7 декабря 2012 Объединенная оппозиция объявила, что она поддержит меня как единого кандидата от оппозиции на следующих президентских выборах. Для меня это - большая честь и большая ответственность... Я еще жива!", - сказала Тимошенко.
Кочнева решилась на побег, так как считала, что погибнет либо в перестрелке между боевиками и армией, либо из-за серьезных проблем со здоровьем, поэтому, изучив обстановку, при первой возможности пошла на этот шаг.
Сирийские власти во вторник вечером передали журналистку Анхар Кочневу, которая накануне сбежавшая от похитивших ее в октябре прошлого года сирийских повстанцев, временному поверенному посольства Украины в Сирии Евгению Жупееву.
Гражданка Украины Анхар Кочнева, похищенная боевиками сирийской оппозиции в октябре прошлого года, подтвердила РИА Новости по телефону, что самостоятельно сбежала в понедельник от похитителей - боевиков так называемой Свободной сирийской армии (ССА).
МИД Украины не комментирует информацию о побеге из плена в Сирии журналистки Анхар Кочневой, захваченной в прошлом году боевиками, сказал РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.
Гражданка Украины Анхар Кочнева, похищенная боевиками сирийской оппозиции в октябре прошлого года, сбежала от похитителей и в настоящее время находится в безопасности, сообщил РИА Новости бывший муж Кочневой Дмитрий Петров.
Газета "Сегодня" со ссылкой на бывшего мужа Кочневой сообщила, что семья похищенной обратилась с письмом к Рамзану Кадырову, в котором содержится просьба выступить посредником в переговорах о ее освобождении.
МИД Украины продолжает предпринимать все необходимые меры для освобождения журналистки Анхар Кочневой, находящейся в плену в Сирии, сообщил заместитель руководителя департамента информационной политики МИД Василий Зварич.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".