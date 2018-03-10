Адковат заявил, что было "получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим".
Согласно информации, Луценко во время визита в Израиль имел неофициальную встречу с главой Министерства обороны Израиля Авигдором Либерманом. Также состоялись переговоры с генеральным прокурором Шаем Ницаном и с министром юстиции Айелет Шакед.
По словам начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, запрос в Израиль на выдачу экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого был направлен в середине июля.
Как заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, он поддерживает связь с экс-министром экологии Николаем Злочевским, экс-министром финансов Юрием Колобовым и экс-министром сельского хозяйства Николаем Присяжнюком.
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий считает, что информация о его аресте является элементом давления, связанного с "лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора".
По данным СМИ, бывший чиновник пытался вылететь в Россию как гражданин Израиля и был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации им средств и иного имущества, полученных преступным путем на территории Украины.
Как сообщили в ГПУ, во время переговоров в Кнессете главный военный прокурор Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о правовой помощи в расследовании в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Ставицкого.
Европейский суд назвал неправомерными санкции против бывших украинских чиновников. При этом губернатор Киевской области Владимир Шандра подал в отставку. Ключевые события минувшего дня прокомментировал политолог Андрей Миселюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".