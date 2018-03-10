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    Эдуард Ставицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 119
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    Эдуард Ставицкий
    Дело Ставицкого. ГПУ завершила досудебное расследование
    18:22 11.01.2018
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    Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Ему необходимо прибыть в ГПУ 18 января.
    В Киеве под домом экс-министра Ставицкого подожгли шины
    В Киеве под домом экс-министра Ставицкого подожгли шины - СМИ
    14:00 16.12.2017
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    На фотографии видно, как возле горящих шин находится порядка десяти человек. По последним данным, неизвестные, которые жгли шины под домом беглого министра Ставицкого в Киеве, разошлись.
    Эдуард Ставицкий
    ГПУ вызвала на допрос экс-главу Минэнерго Ставицкого
    17:27 12.12.2017
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    В ГПУ сообщили, что Ставицкий Эдуард вызван для проведения следственных и других процессуальных действий в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве.
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    Ставицкий отказался пойти на соглашение со следствием - ГПУ
    01:19 05.05.2017
    472
    По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, экс-министра была возможность пойти на соглашение со следствием, но он такую возможность отверг.
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    Интерпол снял с розыска Ставицкого - адвокат
    21:38 03.05.2017
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    Адковат заявил, что было "получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко готовит новые документы для экстрадиции Ставицкого
    12:43 03.10.2016
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    Заместитель генпрокурора Евгений Енин уточнил, что израильская сторона запросила у Украины дополнительную информацию по экс-министру энергетики и уголовной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко не исключает, что Ставицкому предложат сделку со следствием
    21:21 20.08.2016
    335Праздничное заявление Луценко
    По словам Луценко, сделка со следствием не избавит Ставицкого от наказания и конфискации, но может уменьшить срок в случае сотрудничества со следствием и сократит процедуры.
    Юрий Луценко
    Израиль готов экстрадировать Ставицкого - Луценко
    16:17 20.08.2016
    707
    Согласно информации, Луценко во время визита в Израиль имел неофициальную встречу с главой Министерства обороны Израиля Авигдором Либерманом. Также состоялись переговоры с генеральным прокурором Шаем Ницаном и с министром юстиции Айелет Шакед.
    Эдуард Ставицкий
    Ставицкий выиграл суд у Луценко
    12:44 16.08.2016
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    Как отмечается, судебные разбирательства по данному вопросу идут с 2008 года, причем суды уже выносили решения в пользу экс-министра энергетики и угольной промышленности.
    Эдуард Ставицкий
    ГПУ направила запрос на экстрадицию Ставицкого из Израиля
    18:11 03.08.2016
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    По словам начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, запрос в Израиль на выдачу экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого был направлен в середине июля.
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    Ставицкий раскрыл местонахождение разыскиваемых экс-министров
    12:53 02.08.2016
    1827
    Как заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, он поддерживает связь с экс-министром экологии Николаем Злочевским, экс-министром финансов Юрием Колобовым и экс-министром сельского хозяйства Николаем Присяжнюком.
    Сергей Горбатюк
    В ГПУ прокомментировали заявление Ставицкого о давлении
    22:33 06.05.2016
    196
    Сергей Горбатюк посоветовал экс-министру назвать имена людей, которые оказывают на него давление. Он также добавил, что адвокаты Ставицкого обратились в суд с просьбой закрыть его дело.
    Эдуард Ставицкий
    Детектив подтвердил обыск и изъятие денег в доме Ставицкого в Израиле
    21:40 06.05.2016
    1217
    По словам детектива, обыск проводился полицией по санкции прокуратуры Израиля, "дело сейчас находится в стадии окончания и приведения заключения в прокуратуру для передачи дела в суд Израиля".
    Ставицкий о своем фейковом аресте и о гражданстве Израиля. Видео
    Ставицкий о своем "фейковом аресте" и об израильском гражданстве 
    16:08 06.05.2016
    524Онищенко: новая партия компромата
    Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий опровергает свое задержание в Израиле и называет эту информацию фейком. По его словам, на него оказывается давление с целью шантажа.
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    Ставицкий вышел на связь и назвал фейком информацию о своем задержании
    14:37 06.05.2016
    590
    Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий считает, что информация о его аресте является элементом давления, связанного с "лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора".
    Министр энергетики и угольной промышлености Украины Эдуард Ставицкий
    Ставицкий опроверг свое задержание в Израиле
    14:27 06.05.2016
    88
    Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, объявленный в Украине в розыск, вышел на связь с журналистами и опроверг сообщения о своем задержании в Израиле.
    Эдуард Ставицкий
    Экс-министра энергетики Ставицкого задержали в аэропорту Израиля - СМИ
    13:50 06.05.2016
    3721
    По данным СМИ, бывший чиновник пытался вылететь в Россию как гражданин Израиля и был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации им средств и иного имущества, полученных преступным путем на территории Украины.
    Эдуард Ставицкий
    Украина просит Израиль вручить подозрение экс-министру энергетики Ставицкому
    18:34 25.04.2016
    260
    Как сообщили в ГПУ, во время переговоров в Кнессете главный военный прокурор Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о правовой помощи в расследовании в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Ставицкого.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Интерпол объявил в розыск Клюевых и Ставицкого - Аваков
    00:21 05.04.2016
    706
    Глава Министерства внутренних дел Арсен Ааков отметил длительность процедуры проверки по чиновникам времен Виктора Януковича в файловой апелляционной комиссии Интерпола в Лионе.
    Николай Азаров. Архивное фото
    Запад снимает санкции с Азарова, паспорта для детей. Мнение политолога
    13:29 29.01.2016
    558
    Европейский суд назвал неправомерными санкции против бывших украинских чиновников. При этом губернатор Киевской области Владимир Шандра подал в отставку. Ключевые события минувшего дня прокомментировал политолог Андрей Миселюк.
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