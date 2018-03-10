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    Игорь Прасолов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Игорь Прасолов
    Прасолов: Киев и Москва готовят совместные проекты на $56 млрд
    14:45 20.01.2014
    18
    Украина и Россия по итогам прошлогодних межгосударственных договоренностей разрабатывают ряд совместных проектов на общую сумму 56,4 миллиарда долларов. Проекты касаются разных отраслей.
    Министр обещает решить проблемы украинского бизнеса в Белоруссии
    17:48 17.05.2013
    5
    Глава Минэкономразвития Украины Игорь Прасолов обещает поддержку отечественному бизнесу в решении проблем на белорусском рынке, в том числе в том, что касается поставок кондитерской продукции в республику.
    Виктор Янукович
    Янукович обновил часть российско-украинской межгоскомиссии
    15:01 02.04.2013
    3
    Президент ввел в состав украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии главу МИД, министра обороны, министра экономразвития и главу Минэнерго, которые получили портфели министров в конце прошлого года.
    Юлия Тимошенко
    Цитаты: Тимошенко еще жива, для Кличко президентство не цель
    15:18 15.03.2013
    22
    "7 декабря 2012 Объединенная оппозиция объявила, что она поддержит меня как единого кандидата от оппозиции на следующих президентских выборах. Для меня это - большая честь и большая ответственность... Я еще жива!", - сказала Тимошенко.
    Украина и Россия
    Киев: Вопрос ассоциированного членства Украины в ТС не обсуждается
    12:34 15.03.2013
    11Вопрос сотрудничества Украины с ТС
    "Насколько мне известно, в Таможенном союзе даже нет такого понятия - ассоциированный член", - сказал министр экономического развития Украины.
    Министр торговли лишен депутатских полномочий
    12:02 11.01.2013
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    Верховная Рада Украины на заседании в пятницу проголосовала за снятие депутатских полномочий с Игоря Прасолова, назначенного в конце декабря министром экономического развития и торговли.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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