Глава Минэкономразвития Украины Игорь Прасолов обещает поддержку отечественному бизнесу в решении проблем на белорусском рынке, в том числе в том, что касается поставок кондитерской продукции в республику.
Президент ввел в состав украинской части украинско-российской межгосударственной комиссии главу МИД, министра обороны, министра экономразвития и главу Минэнерго, которые получили портфели министров в конце прошлого года.
"7 декабря 2012 Объединенная оппозиция объявила, что она поддержит меня как единого кандидата от оппозиции на следующих президентских выборах. Для меня это - большая честь и большая ответственность... Я еще жива!", - сказала Тимошенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.