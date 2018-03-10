Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что по вине "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту не удалось".
Два взрыва прогремели в среду в Дамаске: первый террорист-смертник подорвал себя во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия в старинной цитадели города, позднее его сообщник совершил взрыв в одном из ресторанов на западе сирийской столицы.
Накануне Вячеслав Аброськин был назначен замглавы Нацполиции, в ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы", а в ЕС уточнили условия проведения выборов в Донбассе. Помимо этого Турция объявила "нежелательным" возвращение в страну посла Нидерландов.
Вскоре после случившегося к месту ЧП прибыли машины скорой помощи. По данным главного управления полиции Дамаска, к настоящему времени большинство пострадавших доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Из нескольких городов сирийской провинции Дамаск выведены 1268 боевиков, большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
Не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности.
Боевики на протяжении почти двух часов стреляли из минометов по району Дамаска, в котором расположено российское посольство, при этом обстрел велся со стороны района Джобар, контролируемого экстремистами.
Террористическая группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за двойной теракт на юге Дамаска. Боевики ИГ объявили, что ответственны за оба взрыва, прогремевшие в субботу в шиитском квартале Сеида Зейнаб.
Два взрыва прогремели утром в субботу в двух местах района Сеида Зейнаб. Первый взрыв устроил террорист-смертник у въезда в квартал, а во втором на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль на одной из улиц.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что по вине "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту не удалось".