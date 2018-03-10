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    Дамаск (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Последствия удара по сирийской Думе близ Дамаска
    В Сирии снайперы обстреливают КПП, перемирие нарушается в 4 городах
    23:10 03.03.2018
    63
    Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что по вине "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту не удалось".
    Последствия обстрелов в окрестностях Дамаска. Архивное фото
    Ракетный удар нанесли по кварталам и окрестностям Дамаска, есть жертвы
    00:45 21.11.2017
    152Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным СМИ, в ответ на действия террористов сирийская армия нанесла удары по пусковым установкам боевиков и местам их скопления в Восточной Гуте.
    Вид на город Дамаск. Сирия
    Боевики обстреляли выставку в Дамаске, есть жертвы
    14:39 20.08.2017
    190
    Как сообщил источник, при обстреле погибли четыре человека. По его словам, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске.
    Последствия удара по сирийской Думе близ Дамаска
    Кошмар наяву: 35 человек погибли при двойном теракте в Дамаске
    08:48 16.03.2017
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    Два взрыва прогремели в среду в Дамаске: первый террорист-смертник подорвал себя во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия в старинной цитадели города, позднее его сообщник совершил взрыв в одном из ресторанов на западе сирийской столицы.
    Столкновения с полицией в Батуми
    Хроника 11 марта: беспорядки в Батуми, имя убийцы "Моторолы", скандал между Турцией и Нидерландами
    10:40 12.03.2017
    1479Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Накануне Вячеслав Аброськин был назначен замглавы Нацполиции, в ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы", а в ЕС уточнили условия проведения выборов в Донбассе. Помимо этого Турция объявила "нежелательным" возвращение в страну посла Нидерландов.
    Теракт в Дамаске
    Двойной теракт в Дамаске: более 40 жертв 
    14:32 11.03.2017
    138
    При двух взрывах погибли более 40 граждан Ирака, еще 120 были ранены. Иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир, когда был взорван их автобус.
    Теракт в Дамаске
    При двух взрывах в Дамаске погибли 33 человека
    13:58 11.03.2017
    84
    Вскоре после случившегося к месту ЧП прибыли машины скорой помощи. По данным главного управления полиции Дамаска, к настоящему времени большинство пострадавших доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
    Ожесточенные бои на севере Дамаска в Сирии. Видео
    Ожесточенные бои на севере Дамаска в Сирии 
    04:19 16.01.2017
    388Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Из нескольких городов сирийской провинции Дамаск выведены 1268 боевиков, большинство из них сложили оружие и вернулись к мирной жизни, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.
    Сирийская армия взяла под контроль военный аэродром Мардж­ аль­-Султан
    Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела базы под Дамаском
    03:51 13.01.2017
    217Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлениям сирийских военных, Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар.
    Конфликт в Сирии. Архивное фото
    Военный аэропорт возле Дамаска подвергся ракетному обстрелу - СМИ
    02:40 13.01.2017
    277Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным сирийских СМИ, рядом с военным аэропортом в окрестностях Дамаска упали израильские ракеты. Сообщается также о пожаре, который виден в районе объекта.
    Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска. Видео
    Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска 
    05:32 12.01.2017
    392Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Сирии завершается освобождение от террористов пригородов столицы страны Дамаска.
    Здание посольства РФ в Дамаске. Архивное фото
    Посольство РФ в Сирии вновь подверглось обстрелу
    18:03 28.12.2016
    241Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Сообщается, что одна мина не разорвалась и упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории.
    Наступление сирийской армии на позиции ан-Нусры под Дамаском. Видео
    Наступление сирийской армии на позиции "ан-Нусры" под Дамаском 
    06:08 26.12.2016
    1260Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Вооруженные силы Сирии ведут наступательные действия на западных окраинах Дамаска против боевиков "Джабхат ан-Нусры", которые отказались сдать оружие и покинуть район боевых действий.
    Сирийский Дамаск после обстрела. Архивное фото
    Террористы обстреляли Дамаск в рождественское утро
    00:26 26.12.2016
    94Вооруженный конфликт в Сирии.
    Не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности.
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН "самым серьёзным образом" осудил обстрел посольства РФ в Дамаске
    05:59 29.10.2016
    1718
    В заявлении СБ ООН говорится что очередной минометный обстрел 28 октября посольства России в Дамаске причинил "значительный материальный ущерб". Аналогичный случай произошел 3 октября.
    Посольство РФ в Сирии. Архивное фото
    В Дамаске обстреляли из минометов район посольства РФ
    10:58 13.10.2016
    205РФ и США: железный занавес
    Боевики на протяжении почти двух часов стреляли из минометов по району Дамаска, в котором расположено российское посольство, при этом обстрел велся со стороны района Джобар, контролируемого экстремистами.
    Кровавый теракт на окраине Дамаска. Видео
    Кровавый теракт на окраине Дамаска (18+) 
    06:28 12.06.2016
    121РФ и США: железный занавес
    Террористическая группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за двойной теракт на юге Дамаска. Боевики ИГ объявили, что ответственны за оба взрыва, прогремевшие в субботу в шиитском квартале Сеида Зейнаб.
    Разрушения в Дамаске
    Число жертв теракта в Дамаске возросло до 16, ранены более 40 человек
    15:34 11.06.2016
    32
    На данный момент известно о 46 погибших в результате двойного теракта на юге Дамаска. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".
    Взрыв заминированного авто в Дамаске, Сирия
    При двух терактах в Дамаске погибли девять человек
    11:48 11.06.2016
    42
    Два взрыва прогремели утром в субботу в двух местах района Сеида Зейнаб. Первый взрыв устроил террорист-смертник у въезда в квартал, а во втором на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль на одной из улиц.
    Ситуация в Сирии
    Сирия, перемирие: ситуация в Дамаске 
    11:37 02.03.2016
    286Сирия: военное противостояние.
    Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени. О ситуации в Дамаске во время перемирия смотрите в фоторепортаже.
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    Последствия удара по сирийской Думе близ Дамаска
    В Сирии снайперы обстреливают КПП, перемирие нарушается в 4 городах
    23:10 03.03.2018
    63
    Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что по вине "вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту не удалось".
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