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    Генштаб ВС РФ сообщил о ситуации в Дамаске

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (107)

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    В Генштабе РФ сообщили, что в настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная.
    Разрушения в Сирии. Архивное фото
    REUTERS Ammar Abdullah

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии оценивается как спокойная, российское Минобороны отслеживает развитие ситуации, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    "В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. Это вы можете наблюдать в режиме реального времени на экранах. Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию", — сказал Рудской.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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