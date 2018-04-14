Генштаб ВС РФ сообщил о ситуации в Дамаске

КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии оценивается как спокойная, российское Минобороны отслеживает развитие ситуации, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. Это вы можете наблюдать в режиме реального времени на экранах. Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию", — сказал Рудской.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.