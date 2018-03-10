Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни Виталия Чуркина.
Юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина, так как дипломатический иммунитет скончавшегося продолжается и после его смерти.
Как заявила представитель МИД Украины Марьяна Беца, россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти Чуркина, но прецедентов отдельного политического заявления никогда не было.
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Трамп выбрал нового советника президента США по нацбезопасности, убитый Ким Чен Нам несколько лет страдал паранойей, а под австралийским Мельбурном самолет упал на торговый центр.
Российский президент отметил, что Виталий Чуркин был без преувеличения одним из самых видных дипломатов, а также "профессионал самого высокого уровня, человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".