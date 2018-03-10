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    Виталий Чуркин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 166
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    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    В Сараево установлен памятник бывшему постпреду РФ при ООН
    17:04 06.11.2017
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    Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни Виталия Чуркина.
    Цветы у здания МИД РФ в связи с кончиной постпреда России при ООН В.Чуркина
    В МИД РФ назвали причину смерти Чуркина
    17:37 16.03.2017
    557
    Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что смерть Чуркина была скоропостижной и была вызвана естественными причинами, все остальное – это личная информация.
    Нигерийки. Архивное фото
    Обзор мировых СМИ: на грани гумкатастрофы, увольнение прокуроров в США
    13:44 11.03.2017
    183
    Назначенных при Бараке Обаме прокуроров увольняют, российская ЧВК разминировала ливийский Бенгази, а ООН предупредило о возможной гуманитарной катастрофе.
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил СМИ причину смерти Чуркина
    01:42 11.03.2017
    1651
    Чиновник нью-йоркской мэрии, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что представитель России при ООН скончался от сердечного приступа, "и нет подозрений на криминальную составляющую".
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    В представительстве РФ в ООН одобрили неразглашение причин смерти Чуркина
    22:28 10.03.2017
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    Офис судмедэксперта Нью-Йорка распространил заявление, сообщив, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права".
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    В Нью-Йорке не будут обнародовать причины смерти Чуркина
    20:54 10.03.2017
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    Юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина, так как дипломатический иммунитет скончавшегося продолжается и после его смерти.
    Прощание с Виталием Чуркиным
    Похороны Виталия Чуркина 
    16:57 24.02.2017
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    Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин в пятницу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии похорон присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Чуркина.
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    Церемония прощания с Виталием Чуркиным 
    13:22 24.02.2017
    1296
    Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии похорон присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Чуркина.
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
    12:51 24.02.2017
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    Сообщается, что в ходе траурной церемонии Чуркину были отданы воинские почести: траурный кортеж встречал почетный караул, играл военный оркестр, а почетный караул произвел троекратный залп в воздух.
    Прощание с Виталий Чуркиным
    Захарова назвала Чуркина звездой и своим учителем
    11:25 24.02.2017
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    Проститься с российским дипломатом, скончавшимся 20 февраля, пришли его коллеги по министерству, представители Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ, дипломаты иностранных дипмиссий.
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    В Нью-Йорке простились с Чуркиным
    21:26 22.02.2017
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    Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек - сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата.
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    Судмедэксперты пока не установили причину смерти Виталия Чуркина
    05:13 22.02.2017
    450
    Медики Нью-Йорка пришли к заключению, что для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые обычно включают в себя токсикологические и другие анализы.
    СБ ООН начал заседание 21 февраля с минуты молчания в память о Чуркине
    СБ ООН начал заседание с минуты молчания в память о Чуркине
    17:32 21.02.2017
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    Россия на заседании представлена исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН Петром Ильичевым. СБ ООН во вторник проводит открытое заседание по теме конфликтов в Европе.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Украина в СБ ООН не будет зачитывать "теплые слова" о Чуркине - СМИ
    16:45 21.02.2017
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    Как пояснил источник в дипломатических кругах, Украина не будет зачитывать заявление с сайта СБ ООН с соболезнованиями, избежать этого позволит статус заявления.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД объяснил непринятие заявления СБ ООН по смерти Чуркина
    15:00 21.02.2017
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    Как заявила представитель МИД Украины Марьяна Беца, россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти Чуркина, но прецедентов отдельного политического заявления никогда не было.
    Министерство иностранных дел Украины
    Россияне хотели "беспрецедентного заявления" по Чуркину в СБ ООН - МИД
    14:13 21.02.2017
    1368
    Пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца, комментируя ситуацию с заявлением СБ ООН о кончине постпреда РФ в ООН Чуркина, отметила, что "россияне хотели отдельный проект заявления, чего никогда не было".
    Цветы у здания МИД РФ в связи с кончиной постпреда России при ООН В.Чуркина
    О чем пишут в мире: смерть Чуркина, новый советник нацбезопасности США
    11:57 21.02.2017
    1446
    Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Трамп выбрал нового советника президента США по нацбезопасности, убитый Ким Чен Нам несколько лет страдал паранойей, а под австралийским Мельбурном самолет упал на торговый центр.
    Мария Захарова
    МИД РФ жестко ответил на решение Украины по заявлению в СБ ООН о Чуркине
    10:41 21.02.2017
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    Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке накануне своего 65-летия.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Заслуги Чуркина трудно переоценить - Путин
    10:15 21.02.2017
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    Российский президент отметил, что Виталий Чуркин был без преувеличения одним из самых видных дипломатов, а также "профессионал самого высокого уровня, человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии".
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин
    07:10 21.02.2017
    2547
    Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9:30 по местному времени, сообщили источники газеты. Российский дипломат находился без сознания.
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