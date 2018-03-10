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Валид Муаллем
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Правительство Сирии готово участвовать в женевских переговорах
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Сирия: военное противостояние.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о необходимости формирования списка представителей сирийской оппозиции, которые примут участие в переговорах.
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22:35 17.09.2015
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