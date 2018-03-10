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    Валид Муаллем

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Правительство Сирии готово участвовать в женевских переговорах
    01:39 10.01.2016
    83Сирия: военное противостояние.
    Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о необходимости формирования списка представителей сирийской оппозиции, которые примут участие в переговорах.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Дамаск готов попросить РФ о военном присутствии - МИД Сирии
    22:35 17.09.2015
    294
    Как заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, Сирия попросит вооруженные силы РФ воевать на стороне наших сил, если возникнет необходимость.
    Ситуация в Сирии
    Реальная цель коалиции в Сирии - смена руководства страны - МИД
    06:59 29.11.2014
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    Президент США Барак Обама заявил ранее, что исключает возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с радикальной группировкой "Исламское государство".
    Военнослужащий правительственной армии Сирии
    Спецпредставитель ООН обсудил идею создания в Сирии "замороженной зоны"
    17:52 09.11.2014
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    Сирийский государственный телеканал "Сурия" сообщает, что итальянский дипломат предложил заключить между сирийской армией и вооруженной оппозицией временное перемирие в некоторых районах Алеппо.
    Ситуация в Сирии
    Москва поставит Дамаску комплексы ПВО С-300 - МИД Сирии
    14:54 06.11.2014
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    Просьба о поставках С-300 связана с опасениями сирийского правительства относительно планов президента США Барака Обамы, сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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