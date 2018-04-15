Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий.

Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.

"Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности, работал над подготовкой химического состава для онкологических препаратов и проводил химический анализ материалов, поступающих в Сирию, которые используются в фармацевтической и пищевой промышленности", — говорится в сообщении.

На фото видно, что институтского комплекса практически ничего не осталось после удара ракет Tomahawk.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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