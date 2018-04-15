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    Фотоленты

    Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (140)

    (обновлено: )33302
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA

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    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий.

    Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.

    "Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности, работал над подготовкой химического состава для онкологических препаратов и проводил химический анализ материалов, поступающих в Сирию, которые используются в фармацевтической и пищевой промышленности", — говорится в сообщении.

    На фото видно, что институтского комплекса практически ничего не осталось после удара ракет Tomahawk.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

    Смотрите также: США показали запуск ракет по Сирии

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