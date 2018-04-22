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    Фотоленты

    Ожесточенные бои на юге Дамаске. Обстреливаются жилые кварталы

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (183)

    (обновлено: )102
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Разрушенные дома в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Разрушенные дома в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Каркас поезда в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Разрушенные дома в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Танки Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Боевая машина пехоты и танк Т-55 (справа) в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдат на танке Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдат в боевой машине пехоты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдаты на танке Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдаты в боевой машине пехоты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдат у самодельного орудия в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
    Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Разрушенные дома в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.

    Два человека погибли, девять ранены при обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска в пятницу, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он отметил, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.

    Смотрите также: Мальчик из видео про "химатаку" в Сирии сообщил детали съемки

    "Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей", — сказал Евтушенко.

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