наверх
21.04.201822:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Эксперты ОЗХО собрали пробы в сирийской Думе

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (181)

    (обновлено: )16001
    Группа в составе миссии по выяснению фактов ОЗХО посетила одно из мест в Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года.
    Последствия удара по сирийской Думе близ Дамаска
    REUTERS Bassam Khabieh

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Специалисты миссии ОЗХО в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов, сообщается в пресс-релизе организации.

    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о химатаке. Видео
    ria.ru
    Мальчик из видео про "химатаку" в Сирии сообщил детали съемки

    "Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года. ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОЗХО.

    Образцы будут доставлены в лабораторию организации в голландском Рейсвейке и затем перенаправлены для анализа в другие лаборатории ОЗХО. По итогам исследования собранного материала специалисты составят доклад, который будет передан на рассмотрение стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия, отмечает организация.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Как Петр Порошенко с семьей встречал Пасху
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге