Эксперты ОЗХО собрали пробы в сирийской Думе

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Специалисты миссии ОЗХО в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов, сообщается в пресс-релизе организации.

"Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года. ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОЗХО.

Образцы будут доставлены в лабораторию организации в голландском Рейсвейке и затем перенаправлены для анализа в другие лаборатории ОЗХО. По итогам исследования собранного материала специалисты составят доклад, который будет передан на рассмотрение стран-участников Конвенции о запрещении химического оружия, отмечает организация.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.