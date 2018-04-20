Мальчик из видео про "химатаку" в Сирии сообщил детали съемки

Как сообщает РИА Новости, отец мальчика и врач из местной больницы подтвердили, что никакой химатаки в городе не было.

По словам медика Бараа Бадрана, информацию о ней распространяли неизвестные люди.

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.