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    Мальчик из видео про "химатаку" в Сирии сообщил детали съемки

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    (обновлено: )463121
    Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб рассказал, как его сняли на видео "Белые каски", выдав за пострадавшего от "химатаки" в Думе. За участие в съемке мальчику дали печенье и финики, пишет РИА Новости.
    ria.ru

    Как сообщает РИА Новости, отец мальчика и врач из местной больницы подтвердили, что никакой химатаки в городе не было.

    По словам медика Бараа Бадрана, информацию о ней распространяли неизвестные люди.

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    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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