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    Экстремисты сдали армии Сирии склады с боеприпасами

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    Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что "под охрану" правительственных сил Сирии сданы склады "с большим количеством боеприпасов различного типа".
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Экстремисты сдали вооруженным силам Сирии склады с большим числом боеприпасов, 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, сообщил журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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    "В соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тысяч боеприпасов к различному стрелковому оружию", — сказал он.

    Евтушенко также добавил, что "под охрану правительственных сил Сирийской Арабской Республики сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа".

    Ранее сообщалось, что специалисты миссии ОЗХО в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов.

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