В Батуми в гостинице "Леогранд" в пятницу, 24 ноября, возник масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе.
В результате действий митингующих в ночь на воскресенье были разбиты витрины магазинов и окна жилых домов, повреждены системы уличного освещения, бордюры, инфраструктура в скверах и сожжены десять автомобилей, среди которых часть принадлежала полиции.
Для того чтобы понять причины и возможные последствия ночных беспорядков в Батуми, надо хорошо знать не только хронологию событий, но также специфику региона и конкретный расклад политических сил в республике.
Накануне Вячеслав Аброськин был назначен замглавы Нацполиции, в ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы", а в ЕС уточнили условия проведения выборов в Донбассе. Помимо этого Турция объявила "нежелательным" возвращение в страну посла Нидерландов.
Зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения.
Для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.
По данным грузинских телекомпаний, для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.
В совместном пресс-релизе грузинского девелопера Silk Road и Trump Organization говорится, что строительство 47-этажной жилой башни, стоимость которой оценивалась в 250 миллионов долларов, продолжится без участия последней.
Увидел Одессу во сне Михаил Саакашвили. Приснились ему роскошные набережные, высотные гостиницы, толпы туристов, современные порты, скоростные шоссе, вежливые полицейские и жизнерадостные горожане… Ах, жемчужина у моря!
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".