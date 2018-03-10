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    Батуми

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Города мира. Львов
    Львов и Батуми соединили прямым авиарейсом
    04:36 02.01.2018
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    Изначально полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам. Стоимость билетов эконом-класса составит 6154 грн в обе стороны.
    Скорая в Грузии. Архивное фото
    В Батуми из-за взрыва в жилом доме пострадали 5 человек
    21:48 10.12.2017
    109
    Причины возникновения взрыва пока не установлены, ведется следствие. Пострадавшие пять человек госпитализированы, среди них есть малолетние дети.
    Пожар в батумском отеле
    Масштабный пожар в отеле Батуми: среди жертв есть гражданин Ирана
    05:56 25.11.2017
    644
    Пожар в гостинице "Леогранд" возник в пятницу вечером, его жертвами стали 11 человек. По данным СМИ, он начался в спа-центре, где находились участницы конкурса "Мисс Грузия".
    В Батуми загорелась гостиница. Видео
    В Батуми загорелась гостиница: есть погибшие 
    22:35 24.11.2017
    196
    В Батуми в гостинице "Леогранд" в пятницу, 24 ноября, возник масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе.
    Протесты в Батуми
    В Батуми подсчитали ущерб от беспорядков
    14:58 13.03.2017
    189Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Самый крупный ущерб был нанесен в результате повреждения дорогостоящих светофоров - ущерб составил до 120 тысяч лари (около 48 тысяч долларов), сообщил в понедельник мэр Батуми Георгий Ермаков.
    Протесты в Батуми
    Беспорядки в Батуми: власти начали восстанавливать инфраструктуру
    09:59 13.03.2017
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    В результате действий митингующих в ночь на воскресенье были разбиты витрины магазинов и окна жилых домов, повреждены системы уличного освещения, бордюры, инфраструктура в скверах и сожжены десять автомобилей, среди которых часть принадлежала полиции.
    Протесты в Батуми
    Беспорядки в Батуми: три версии событий
    08:07 13.03.2017
    2268Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Для того чтобы понять причины и возможные последствия ночных беспорядков в Батуми, надо хорошо знать не только хронологию событий, но также специфику региона и конкретный расклад политических сил в республике.
    Беспорядки в Батуми
    В Грузии заявили о причастности партии Саакашвили к беспорядкам в Батуми
    04:29 13.03.2017
    519Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    По словам депутата из правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Талаквадзе, партия "Единое национальное движение" с большой вероятностью была причастна к происходившему процессу в Батуми.
    Столкновения с полицией в Батуми
    Хроника 11 марта: беспорядки в Батуми, имя убийцы "Моторолы", скандал между Турцией и Нидерландами
    10:40 12.03.2017
    1479Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Накануне Вячеслав Аброськин был назначен замглавы Нацполиции, в ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы", а в ЕС уточнили условия проведения выборов в Донбассе. Помимо этого Турция объявила "нежелательным" возвращение в страну посла Нидерландов.
    Беспорядки в Батуми
    МВД: в беспорядках в Батуми пострадали более 30 человек, 40 задержаны
    08:37 12.03.2017
    1268Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Порядок в Батуми правоохранители восстановили к утру. На месте мобилизована полиция и пожарные машины. По городу прошла операция по задержанию участников беспорядков.
    Спецназ Грузии с помощью резиновых пуль зачистил центр Батуми
    Спецназ Грузии с помощью резиновых пуль зачистил центр Батуми
    05:46 12.03.2017
    1769Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения.
    Беспорядки в Батуми
    Батуми в огне. Полиция не может справиться с ситуацией 
    04:28 12.03.2017
    1040Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    В центре города слышны выстрелы и взрывы. Сотрудники полиции защищают здание Главного управления, вооруженные щитами, резиновыми пулями и слезоточивым газом.
    Беспорядки в Батуми
    Премьер Грузии обвинил "деструктивные силы" в беспорядках в Батуми
    03:59 12.03.2017
    366Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, все, кто готов "растоптать государственность и права человека", получат от государства жесткий ответ.
    Беспорядки в Батуми
    Полиция не может стабилизировать ситуацию в Батуми
    03:13 12.03.2017
    614Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Проспект Чавчавадзе, где находится Главное управление внутренних дел Аджарии, в огне, вдоль него горят подожженные машины. Спецназ применил слезоточивый газ, однако участники протестов не разошлись.
    Штурм отделения полиции в Батуми. Видео
    Штурм отделения полиции в Батуми 
    01:40 12.03.2017
    491Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.
    Столкновения с полицией в Батуми
    В Батуми протестующие подожгли автомобили на акции протеста - СМИ
    00:59 12.03.2017
    499Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    По данным грузинских телекомпаний, для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Компания Трампа отказалась строить жилой комплекс в грузинском Батуми
    04:52 05.01.2017
    409
    В совместном пресс-релизе грузинского девелопера Silk Road и Trump Organization говорится, что строительство 47-этажной жилой башни, стоимость которой оценивалась в 250 миллионов долларов, продолжится без участия последней.
    Потоп в Батуми: на город обрушился мощный ливень
    Потоп в Батуми: на город обрушился мощный ливень 
    17:14 26.08.2015
    428Природные катаклизмы по всему миру.
    Более 90 вызовов с просьбой о помощи зафиксированы в Батуми службой по чрезвычайным ситуациям. Люди жалуются на застрявшие на улицах машины и подтопленные первые этажи домов и магазинов.
    Батуми затопило после сильного ливня. Видео
    Батуми после мощного ливня 
    13:15 26.08.2015
    184Природные катаклизмы по всему миру.
    Люди жалуются на застрявшие на улицах машины и подтопленные первые этажи домов и магазинов. Длинная пробка образовалась на окраине города, где сотни машин пытаются выехать из Батуми.
    Одесса
    Этот город он видел во сне. Жемчужины Черного моря — Батум, Одесса
    17:50 04.06.2015
    2108Саакашвили в Одессе
    Увидел Одессу во сне Михаил Саакашвили. Приснились ему роскошные набережные, высотные гостиницы, толпы туристов, современные порты, скоростные шоссе, вежливые полицейские и жизнерадостные горожане… Ах, жемчужина у моря!
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