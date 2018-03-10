Доставленные в больницу пострадавшие страдают от удушения и конвульсий вследствие отравления газами, запрещенными по всему миру, такими как хлор, заявил врач на снятой в больнице видеозаписи, переданной сирийскими курдами.
По заявлению группировки "Джейш аль-Ислам", один из бригадных лидеров "Джейш аль-Ислам" в Алеппо применил запрещенное к использованию в противостояниях оружие. Командира вызвали в военный суд, где было принято решение применить к нему наказание
Согласно информации, огонь велся из захваченных террористами районов Айн-Терма и Джобар, расположенных в пригороде Дамаска. Две мины упали рядом со зданием православной патриархии, один снаряд попал в жилой дом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.