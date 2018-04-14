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    Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования химатаки

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    (обновлено: )28
    Согласно информации, миссия Организации по запрещению химического оружия прибыла в столицу Сирии в связи с обвинениями в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.
    Ситуация в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Дамаск прибыла миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.

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    "Команда миссии ОЗХО по выяснению фактов прибыла в Дамаск (Сирия), чтобы приступить к своей работе", — сообщила организация в Twitter.

    В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

    Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ночные удары западной коалиции по территории Сирии. По его словам, лучшего результата быть не могло.

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