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    МИД Сирии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Открытие 71-ой сессии генеральной ассамблеи ООН
    МИД Сирии обвинил ООН в неэффективности
    22:04 20.09.2016
    143Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Согласно заявлению МИД Сирии, "ООН в период Пан Ги Муна отклонилась от своей роли в поиске справедливых решений международных проблем и не смогла решить ни одной проблемы в период его руководства".
    Ситуация в Сирии
    Власти Сирии одобрили решение РФ и США о прекращении огня в стране
    15:54 23.02.2016
    126Сирия: военное противостояние.
    Сирийский МИД заявил о своем согласии прекратить боевые действия на территории страны только при условии продолжения борьбы с террористическими группировками.
    Последствия двойного теракта в шиитском квартале Саида Зайнаб в Дамаске
    МИД Сирии: теракты в Дамаске - попытка сорвать межсирийские переговоры
    22:13 31.01.2016
    451Сирия: военное противостояние.
    Как заявили в МИД Сирии, террористические акты в квартале Сеида Зейнаб являются попыткой террористических группировок, поддерживаемых Турцией, Саудовской Аравией и Катаром, свести на нет все усилия по началу межсирийских переговоров.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Дамаск готов попросить РФ о военном присутствии - МИД Сирии
    22:35 17.09.2015
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    Как заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, Сирия попросит вооруженные силы РФ воевать на стороне наших сил, если возникнет необходимость.
    Вооруженные силы Ирака
    Бомбардировки США позиций ИГ неэффективны - МИД Сирии
    08:17 07.03.2015
    239Военная кампания против "Исламского государства"
    Самым действенным способом борьбы с "Исламским государством", по мнению замминистра иностранных дел Сирии Фейсала аль-Микдада, являются наземные операции, которые проводят сами Сирия и Ирак.
    Флаги России и ЕС
    Главы МИД ЕС обсуждают возможные контакты с РФ по Сирии, Ираку и энергетике
    18:42 19.01.2015
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    Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что главы МИД стран ЕС пытаются понять, как выстроить отношения с Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
    Военный конфликт в Сирии
    ЕС запретил поставку Сирии топлива для реактивных двигателей
    16:01 12.12.2014
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    По информации источника из ЕС, решение было принято так как топливо для реактивных двигателей используется ВВС режима (Башара) Асада, которые совершают беспорядочные воздушные обстрелы мирных жителей.
    Ситуация в Сирии
    МИД Сирии потребовал от ООН санкций в отношении Израиля после авиаударов
    03:08 08.12.2014
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    ВВС Израиля в воскресенье нанесли авиаудары по аэропорту и по пригороду Дамаска, целью которых был, в том числе, склад с боеприпасами. Жертв, по предварительным данным, нет. Сирия осудила авиаудары Израиля по пригороду столицы.
    Здание Парламента Канады
    В Канаде проверяют информацию о похищении гражданки страны боевиками ИГ в Сирии
    21:50 30.11.2014
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    Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая родилась в Канаде, попала в плен боевиков после того, как присоединилась к курдским ополченцам в борьбе с ИГ.
    Ситуация в Сирии
    Москва поставит Дамаску комплексы ПВО С-300 - МИД Сирии
    14:54 06.11.2014
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    Просьба о поставках С-300 связана с опасениями сирийского правительства относительно планов президента США Барака Обамы, сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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