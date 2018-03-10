Как заявили в МИД Сирии, террористические акты в квартале Сеида Зейнаб являются попыткой террористических группировок, поддерживаемых Турцией, Саудовской Аравией и Катаром, свести на нет все усилия по началу межсирийских переговоров.
ВВС Израиля в воскресенье нанесли авиаудары по аэропорту и по пригороду Дамаска, целью которых был, в том числе, склад с боеприпасами. Жертв, по предварительным данным, нет. Сирия осудила авиаудары Израиля по пригороду столицы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".