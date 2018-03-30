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    В мире

    Папа Римский сказал, что ада нет - СМИ

    (обновлено: )56
    Отметим, что Ватикан выступил с комментарием, в котором сообщил, что папа Римский не давал разрешения на интервью и что на самом деле это не цитата понтифика, а высказывание, воспроизведенное журналистом.
    Папа Римский Франциск
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск во время беседы с журналистом Эудженио Скальфари заявил, что ада не существует. Об этом сообщает La Repubblica.

    "Те, кто покаялся, получают от Бога прощение (…). Те же, кто не покаялся, не могут получить прощение (грехов) и просто исчезают. Ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ," – процитировал журналист слова понтифика.

    После того, как этот материла был опубликован, Ватикан выступил с комментарием, в котором сообщил, что папа Римский не давал разрешения на интервью и что на самом деле это не цитата понтифика, а высказывание, воспроизведенное журналистом.

    Стоит отметить, что существования ада противоречит католической догме. Ад упоминается в Новом Завете как загробное место мучений грешников.

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