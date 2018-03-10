Восьмилетний понтификат Бенедикта XVI завершится в четверг в 21.00 по киевскому времени, после чего начнется период sede vacante (вакантного престола), о чем уходящий 85-летний понтифик объявил лично 11 февраля.
В ходе выступления перед многими тысячами верующих на площади св. Петра понтифик заявил, что в последние месяцы почувствовал, как его силы угасают, и стал настойчиво просить Бога просветить его, чтобы принять верное решение.
Отрекшийся от Апостольского престола Бенедикт XVI в среду проведет свою последнюю всеобщую аудиенцию, послушать которую, как ожидается, на площадь Святого Петра в Ватикане соберутся до 200 тысяч верующих.
Во время молитвенных прогулок по ватиканским садам Папа обратил внимание на бывший дом ватиканских садовников, который в 1992 году по инициативе Иоанна Павла II был переоборудован в маленький женский монастырь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".