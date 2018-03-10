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    Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра по традиции сделали 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.
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    Папа Франциск призвал через Twitter молиться за Бенедикта XVI
    19:16 11.02.2014
    11
    Папа Римский Франциск призвал католиков всего мира молиться за своего предшественника Бенедикта XVI, который ровно год назад публично объявил о своем решении отречься от Апостольского престола.
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский Франциск поздравил Бенедикта XVI с 86-летием
    17:12 16.04.2013
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    Франциск позвонил почетному понтифику в папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, куда тот отбыл из Ватикана в последний день своего понтификата 28 февраля.
    Папа Римский Франциск
    Впервые в истории Папа Римский встретился со своим предшественником
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    После беседы Франциск и Бенедикт XVI разделят трапезу. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на вторую половину дня.
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский Франциск 23 марта встретится с Бенедиктом XVI
    12:31 16.03.2013
    8
    Новоизбранный Папа уже общался с Бенедиктом XVI. Их первый разговор по телефону состоялся вскоре после избрания Франциска на Апостольский престол в минувшую среду.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Бенедикт XVI не примет участие в инаугурации нового Папы
    21:23 13.03.2013
    15
    Бенедикт XVI, который находится в летней резиденции римских пап в Кастель-Гандольфо, молится об избрании нового понтифика и внимательно следит за сообщениями о ходе конклава.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Папа Римский Бенедикт XVI уходит на покой
    07:12 28.02.2013
    7
    Восьмилетний понтификат Бенедикта XVI завершится в четверг в 21.00 по киевскому времени, после чего начнется период sede vacante (вакантного престола), о чем уходящий 85-летний понтифик объявил лично 11 февраля.
    Папа Римский Бенедикт XVI
    Папа Римский напомнил в Twitter о радости быть христианином
    14:33 27.02.2013
    4
    Папа Римский Бенедикт XVI в среду после своей последней всеобщей аудиенции в Ватикане опубликовал в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором напомнил верующим о радости быть христианами.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Бенедикт XVI заявил, что после отречения не вернется к личной жизни
    12:54 27.02.2013
    20
    В ходе выступления перед многими тысячами верующих на площади св. Петра понтифик заявил, что в последние месяцы почувствовал, как его силы угасают, и стал настойчиво просить Бога просветить его, чтобы принять верное решение.
    Папа Римский Бенедикт XVI
    Папа Римский Бенедикт XVI проведет свою последнюю всеобщую аудиенцию
    07:27 27.02.2013
    5
    Отрекшийся от Апостольского престола Бенедикт XVI в среду проведет свою последнюю всеобщую аудиенцию, послушать которую, как ожидается, на площадь Святого Петра в Ватикане соберутся до 200 тысяч верующих.
    Ватикан
    Ватикан не комментирует сообщения СМИ о гей-лобби в Римской курии
    13:10 22.02.2013
    11
    По мнению журналистов, информация о существовании в Ватикане влиятельного гей-лобби могла повлиять на решение понтифика отречься от престола.
    Папа Римский Бенедикт XVI
    Аккаунт Бенедикта XVI в Twitter закроется в день его ухода в отставку
    11:24 22.02.2013
    5
    Свое первое сообщение в микроблоге 85-летний Папа Римский оставил 12 декабря прошлого года. На этой неделе число подписчиков Папы достигло 3 миллионов.
    Ватикан
    Вступление на престол нового Папы Римского возможно уже 19 марта
    07:30 18.02.2013
    6
    Сенсационное решение Бенедикта XVI отречься от апостольского престола вызвало большой резонанс, поскольку в современной истории Римско-католической церкви такое происходит впервые.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Папа Римский выбрал резиденцию, где будет жить после отречения
    19:09 14.02.2013
    10
    Во время молитвенных прогулок по ватиканским садам Папа обратил внимание на бывший дом ватиканских садовников, который в 1992 году по инициативе Иоанна Павла II был переоборудован в маленький женский монастырь.
    Папа Римский Бенедикт XVI
    Папа Римский совершил в среду последнюю мессу в соборе святого Петра
    21:26 13.02.2013
    13
    Папа Римский Бенедикт XVI в первый день Великого поста - в Пепельную среду - совершил последнюю литургию в соборе святого Петра.
    Ватикан
    Папа будет избран на мартовском конклаве большинством в 2/3 голосов
    15:42 12.02.2013
    5
    Бенедикт XVI, объявляя в понедельник о своем решении отказаться от папского служения, установил, что режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен в 21.00 в четверг 28 февраля.
    Нотр-Дам-де-Пари
    Femen провели в Нотр-Дам-де-Пари акцию в связи с уходом Папы
    13:26 12.02.2013
    38
    Феминистки из украинского движения Femen провели акцию в Соборе Парижской Богоматери в честь отречения от престола Папы Римского Бенедикта XVI.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Бенедикт XVI менее трех месяцев назад перенес операцию на сердце - СМИ
    12:27 12.02.2013
    3
    В понедельник Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола, объяснив, что из-за преклонного возраста его сил "более не достаточно для надлежащего исполнения служения св. Петра".
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Папа Римский Бенедикт XVI покинет свой пост 28 февраля - ТВ
    13:09 11.02.2013
    7
    Бенедикт XVI возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году, он стал 265-м Папой Римским и самым старшим по возрасту с 1730 года.
    Папа Римский Бенедикт ХVI в Ватикане
    Ватикан запускает микроблог Бенедикта XVI в Twitter
    14:16 03.12.2012
    11
    Микроблог 85-летнего главы Римско-католической церкви (@pontifex) будет вестись на английском и еще семи языках: итальянском, испанском, португальском, немецком, польском, французском и арабском.
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