Согласно традиции православной церкви, великая вечерня обычно совершается в два часа дня - около того времени, когда Спаситель умер на кресте. Во время этой службы вспоминается снятие с креста тела Иисуса Христа
Вечером в Великий четверг совершается служба Двенадцати Евангелий - одно из самых красивых и торжественных богослужений Страстной недели, посвященное воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".