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    Страстная седмица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Церемония Крестного пути у стен Колизея во главе с папой Римским. Видео
    Папа Римский провел церемонию Крестного пути у стен Колизея 
    00:40 15.04.2017
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    Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра по традиции сделали 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.
    Распятие и свечи в православной церкви
    Православные в Великую пятницу вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа
    00:51 14.04.2017
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    Согласно традиции православной церкви, великая вечерня обычно совершается в два часа дня - около того времени, когда Спаситель умер на кресте. Во время этой службы вспоминается снятие с креста тела Иисуса Христа
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Наступает Страстная пятница. Несколько народных поверий
    22:28 13.04.2017
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    Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воду. Также нужно избегать веселья и различных развлечений.
    Распятие и свечи в православной церкви
    Великий четверг наступает у православных верующих
    02:35 13.04.2017
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    Вечером в Великий четверг совершается служба Двенадцати Евангелий - одно из самых красивых и торжественных богослужений Страстной недели, посвященное воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.
    Распятие и свечи в православной церкви. Архивное фото
    Православные христиане в Великую пятницу вспоминают распятие Христа
    05:07 29.04.2016
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    Велика пятница - день, посвященный воспоминанию святых спасительных страданий Иисуса Христа. Согласно православной традиции, великая вечерня обычно совершается в два часа дня.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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