наверх
13.05.201810:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Уникальный Lamborghini папы Римского продали за 715 тыс евро

    (обновлено: )8801
    По данным фонда "Помощь страдающей церкви", Lamborghini Huracan продан на аукционе Sotheby`s в Монако, деньги будут переданы на реализацию трех проектов.
    Подаренный папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini Huracan
    carthrottle.com

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini Huracan, подаренный папе Римскому Франциску, был продан в субботу на аукционе Sotheby`s в Монако за 715 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на католический благотворительный фонд "Помощь страдающей церкви".

    В ноябре прошлого года в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте. Было объявлено, что суперкар будет продан на торгах Sotheby`s, а вся выручка от его продажи пойдет на благотворительность. Папа Римский заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Папе Римскому подарили белоснежный Lamborghini

    Вырученные от продажи деньги теперь будут переданы на реализацию трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

    Второй проект — "Дом папы Франциска" — предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, которые занимаются гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

    Смотрите также: Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС

    Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Данилко. Архивное фото
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах