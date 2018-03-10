По словам представителя норвежского внешнеполитического ведомства Фруде Андерсена, данный факт не является нарушением норвежского законодательства, но он выразил сожаление из-за того, что Рогозин посетил архипелаг.
Норвегия готова помочь ЕС еще больше диверсифицировать газовые поставки. Сейчас Норвегия поставляет 20% газа. По мнению Берге Бренде, "поставками природного газа будет наведен мост к низкоуглеродистой экономике".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.