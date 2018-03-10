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    МИД Норвегии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Норвегия - Осло
    Норвегию возмутил приезд Рогозина на Шпицберген
    19:45 19.04.2015
    520Новые санкции в отношении России.
    По словам представителя норвежского внешнеполитического ведомства Фруде Андерсена, данный факт не является нарушением норвежского законодательства, но он выразил сожаление из-за того, что Рогозин посетил архипелаг.
    Глава МИД Норвегии Берге Бренде
    Норвегия готова увеличить поставки газа в ЕС - глава МИД
    09:43 22.03.2015
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    Норвегия готова помочь ЕС еще больше диверсифицировать газовые поставки. Сейчас Норвегия поставляет 20% газа. По мнению Берге Бренде, "поставками природного газа будет наведен мост к низкоуглеродистой экономике".
    Флаги России и ЕС
    Главы МИД ЕС обсудят вопросы расширения санкций в отношении РФ
    10:28 11.11.2014
    153Новые санкции в отношении России.
    Как отмечается, министры обсудят также вопросы "поддержки Украины".
    Павел Астахов
    Еще одного ребенка изъяли из российской семьи в Норвегии - Астахов
    10:42 01.11.2014
    131
    "Из Норвегии пришло тревожное сообщение об изъятии вчера (в пятницу) вечером еще одной русской шестилетней девочки из семьи граждан РФ", - написал Астахов в своем микроблоге в Twitter.
    Норвегия - Осло. Архивное фото
    Главы МИД РФ и Норвегии обсудят сотрудничество в связи с ситуацией в Украине
    04:33 25.10.2014
    2088Новые санкции в отношении России.
    Представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что хотя присоединение Норвегии к экономическим санкциям ЕС неизбежно негативно скажется на объеме взаимной торговли и инвестиций.
    Глава МИД Норвегии Берге Бренде
    Страны-доноры выделят на восстановление Газы $5,4 млрд - МИД Норвегии
    22:32 12.10.2014
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    Самую большую помощь на сумму в один миллиард долларов палестинскому анклаву намерен выделить Катар. По двести миллионов долларов направить "братскому палестинскому народу" пообещали Кувейт и ОАЭ.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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