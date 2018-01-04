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    Россия

    Путин дал добро на возобновление авиасообщения с Каиром

    (обновлено: )5610
    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин одобрил указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, документ вступает в силу со дня его подписания.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года… "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий… пункт первый… дополнить словами "регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами "за исключением г. Каира", — говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ РФ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

    Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.

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