Восемь человек погибли при авиаударе по зданию Луганской областной администрации и пять - во время боя с пограничниками в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Луганской народной республики".
Минимум пять убитых и 12 раненых в результате авиационного налета украинской армии на здание областной госадминистрации Луганска, сообщили РИА Новости представители самопровозглашенной "Луганской народной республики".
Семь человек погибли, 15 получили ранения в результате обстрела здания обладминистрации Луганска в понедельник, сообщил в интервью латвийской радиостанции Baltkom депутат областного совета Луганска Валерий Черкасов.
Неизвестные в камуфляжной форме в ночь на субботу доставили в морг города Красный Луч Луганской области тела двух мужчин, которые, предположительно, погибли в перестрелке вблизи села Дмитриевка в Донецкой области.
Гранатометный обстрел грузовика с флагом "Красного креста", перевозившего раненых в Донецке, произошедший 26 мая, привел к гибели не менее 35 мирных граждан, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Спецоперация украинских силовиков, которая проводится на востоке Украины, 26 мая переместилась в миллионный Донецк, который до этого был относительно мирным. Впервые украинская авиация нанесла ракетный удар непосредственно по территории города.
Нацгвардия в понедельник повредила здание православного храма; в результате обстрела, предположительно, погибли три мирных жителя, говорится в сообщении на сайте Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви.
Боевики исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу и расположенные рядом с ней полицейские казармы на северо-востоке Нигерии, убив не менее 24 охранников, сообщает во вторник агентство Рейтер.
Свыше 50 ополченцев погибли в результате столкновений с украинскими силовиками в понедельник в Донецке, заявил во вторник на брифинге премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".