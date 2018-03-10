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    Жертвы (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: семь граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше
    14:13 05.06.2014
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    Семь граждан Украины погибли, еще трое получили ранения в результате ДТП в польском городе Гоголин, сообщает в четверг департамент информационной политики МИД Украины.
    Ситуация в Луганске
    Тринадцать человек погибли в понедельник в Луганске
    11:01 03.06.2014
    206Боестолкновения в Луганской области
    Восемь человек погибли при авиаударе по зданию Луганской областной администрации и пять - во время боя с пограничниками в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Луганской народной республики".
    Ситуация в Луганске
    "ЛНР": при авиаударе по Луганской ОГА погибли 5 человек, 12 - ранены
    19:21 02.06.2014
    20866Спецоперация на востоке Украины
    Минимум пять убитых и 12 раненых в результате авиационного налета украинской армии на здание областной госадминистрации Луганска, сообщили РИА Новости представители самопровозглашенной "Луганской народной республики".
    Ситуация в Луганске
    Депутат: при обстреле обладминистрации Луганска погибли 7 человек
    18:44 02.06.2014
    148Спецоперация на востоке Украины
    Семь человек погибли, 15 получили ранения в результате обстрела здания обладминистрации Луганска в понедельник, сообщил в интервью латвийской радиостанции Baltkom депутат областного совета Луганска Валерий Черкасов.
    Вертолет Ми-8
    Тела еще двух погибших найдены на месте крушения Ми-8 под Мурманском
    19:18 01.06.2014
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    Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области, всего найдено семь тел, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Ситуация в Донецке
    Двое мужчин погибли в перестрелке в Донецкой области - МВД
    18:59 01.06.2014
    156Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестные в камуфляжной форме в ночь на субботу доставили в морг города Красный Луч Луганской области тела двух мужчин, которые, предположительно, погибли в перестрелке вблизи села Дмитриевка в Донецкой области.
    Владимир Маркин
    СК РФ: около 35 мирных людей были убиты в грузовике "Красного креста"
    18:03 30.05.2014
    31Ожесточенные бои в Донецке
    Гранатометный обстрел грузовика с флагом "Красного креста", перевозившего раненых в Донецке, произошедший 26 мая, привел к гибели не менее 35 мирных граждан, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Госпитализация в Мексике. Архивное фото
    Жертвами крупного ДТП в Нигерии стали 14 человек
    09:59 30.05.2014
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    Жертвами крупного ДТП с участием микроавтобуса и автопоезда в штате Эдо на юге Нигерии стали 14 человек, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
    Скорая в Египте. Архивное фото
    Жертвами пожара на складе на Филиппинах стали восемь человек
    09:47 30.05.2014
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    Жертвами пожара на складе в столичном регионе Манила на Филиппинах стали восемь человек, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местную пожарную службу
    Наводнение, паводок
    Четыре человека погибли в зоне паводка на Алтае
    08:52 30.05.2014
    43
    Полицейские в Алтайском крае проверяют сведения о гибели четырех человек на местной реке, где перевернулась лодка, сообщает краевой главк МВД.
    Наводнение в Сербии
    Число жертв наводнения в Сербии выросло до 51
    22:05 29.05.2014
    30
    Пятьдесят один человек скончался в результате наводнений и их последствий в Сербии, сообщил в четверг сербский премьер-министр Александр Вучич в ходе выступления в парламенте страны.
    Крушение самолета. Архивное фото
    Военнослужащий НАТО погиб при крушении вертолета в Афганистане - СМИ
    08:38 29.05.2014
    45
    Вертолет Международных сил содействия безопасности в Афганистане потерпел крушение на юге страны, погиб военнослужащий НАТО, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей ISAF.
    Теракт. Архивное фото
    Двойной теракт в Ираке унес жизни 21 человека - СМИ
    22:37 28.05.2014
    12
    Двойной теракт в городе Мосул на севере Ирака унес жизни 21 человека, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
    Индия. Машина скорой помощи
    Двенадцать человек погибли, около 50 пострадали в ДТП на севере Индии
    09:12 28.05.2014
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    Автобус с людьми в среду упал в овраг в северном индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек погибли, около 50 пострадали.
    Ситуация в поселке Семеновка Донецкой области
    Спецоперация в Донецке: повстанцы, военные, гражданские
    08:59 28.05.2014
    293Спецоперация на востоке Украины
    Спецоперация украинских силовиков, которая проводится на востоке Украины, 26 мая переместилась в миллионный Донецк, который до этого был относительно мирным. Впервые украинская авиация нанесла ракетный удар непосредственно по территории города.
    Южная Корея
    Пожар в санатории в Южной Корее унес жизни 21 человека - агентство
    07:00 28.05.2014
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    Пожар, вспыхнувший в ночь на среду в санатории на юге Южной Кореи, унес жизни по меньшей мере 21 человека, еще семеро пострадали, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на местную полицию.
    Ситуация в Славянске
    Православный храм был поврежден в Славянске - епархия
    22:19 27.05.2014
    48Восстановление Славянска
    Нацгвардия в понедельник повредила здание православного храма; в результате обстрела, предположительно, погибли три мирных жителя, говорится в сообщении на сайте Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви.
    Нигерия
    Боевики "Боко Харам" атаковали военную базу в Нигерии - СМИ
    20:39 27.05.2014
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    Боевики исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу и расположенные рядом с ней полицейские казармы на северо-востоке Нигерии, убив не менее 24 охранников, сообщает во вторник агентство Рейтер.
    АТО в Донецке: остатки Камаза после атаки
    АТО в Донецке: остатки "Камаза" после атаки 
    16:34 27.05.2014
    161Спецоперация на востоке Украины
    Свыше 50 ополченцев погибли в результате столкновений с силовиками в понедельник в Донецке, заявил во вторник на брифинге премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Бородай.
    Бойцы ДНР взяли под контроль Международный аэропорт Донецка
    "ДНР": около 100 человек погибли в боях в понедельник в Донецке
    12:11 27.05.2014
    651Ожесточенные бои в Донецке
    Свыше 50 ополченцев погибли в результате столкновений с украинскими силовиками в понедельник в Донецке, заявил во вторник на брифинге премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай.
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