Минобороны РФ в своем аккаунте в YouTube опубликовало видео спасения потерпевшего бедствие в Средиземном море украинского рыболовецкого судна большим противолодочным кораблем Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".
По данным Минобороны РФ, врачи с корабля "Вице-адмирал Кулаков" оказали помощь моряку с украинского рыболовецкого судна. Посольство Украины в Греции не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию
В настоящее время российские военные моряки определяют необходимость эвакуации команды, возможность восстановления хода судна или его буксировки до ближайшего морского порта, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.
Тела пассажиров в ближайшее время будут доставлены в египетскую Александрию, где их передадут судмедэкспертам для экспертизы ДНК. Французское судно John Lethbridge продолжит поиски тел, чтобы убедиться, что все останки тел пассажиров извлечены из воды.
Несмотря на целый ряд признаков террористического акта на борту пропавшего над Средиземным морем рейса MS-804, министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи просит воздержаться от комментариев и не ждать скоро информации о причинах катастрофы.
Как отмечается, за первые десять месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".