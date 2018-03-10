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    Средиземное море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Мигранты в Средиземном море ожидают помощи ВМС Италии
    "Врачи без границ" приостанавливают миссию по спасению мигрантов
    22:00 12.08.2017
    370Мигранты штурмуют ЕС
    "Врачи без границ" ранее отказались подписать предложенный Министерством внутренних Италии кодекс поведения при операциях по спасению мигрантов в Средиземном море.
    Погибшие мигранты у берегов Ливии. Архивное фото
    Судно со 110 мигрантами затонуло в районе Ливии, спаслись четверо
    02:19 15.01.2017
    91Мигранты штурмуют ЕС
    Инцидент произошел примерно в 50 километров от ливийского побережья. По предварительным данным, на борту судна находилось 110 человек. Спасателям удалось извлечь из воды восемь тел.
    В выходные в Средиземном море затонуло очередное судно, на котором мигранты из Северной Африки пытались доплыть до берегов Италии. Жертвами крушения, по данным ООН, стали около 800 человек
    Средиземное море поставило рекорд смертности
    19:30 27.12.2016
    386Мигранты штурмуют ЕС
    Однако совершенно неприемлемо, чтобы государства Европейского союза не принимали широкого участия в оказании помощи беженцам, считает Софи Бо, гендиректор "SOS Méditerranée".
    Универсальный десантный корабль типа Wasp
    Два десантных корабля ВМС США вошли в Средиземное море
    01:59 02.12.2016
    239РФ и США: железный занавес
    Корабли будут "поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море", заявил капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp. Более подробно о целях и задачах он не рассказал.
    МО РФ показало спасение украинских рыбаков в Средиземном море
    Минобороны РФ показало спасение украинских рыбаков в Средиземном море 
    12:04 25.11.2016
    662
    Минобороны РФ в своем аккаунте в YouTube опубликовало видео спасения потерпевшего бедствие в Средиземном море украинского рыболовецкого судна большим противолодочным кораблем Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".
    Российский корабль Вице-адмирал Кулаков
    У дипмиссии нет данных об украинском судне, дрейфовавшем в Средиземноморье
    14:15 24.11.2016
    10056
    По данным Минобороны РФ, врачи с корабля "Вице-адмирал Кулаков" оказали помощь моряку с украинского рыболовецкого судна. Посольство Украины в Греции не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию
    Вице-адмирал Кулаков
    Российские военные спасли украинских моряков в Средиземном море - МО РФ
    11:05 24.11.2016
    4617
    В настоящее время российские военные моряки определяют необходимость эвакуации команды, возможность восстановления хода судна или его буксировки до ближайшего морского порта, сообщило в четверг Минобороны РФ.
    Британские ВМС спасают мигрантов в Средиземном море
    Почти 100 мигрантов пропали после крушения лодки в Средиземном море
    15:46 17.11.2016
    109Мигранты штурмуют ЕС
    Спасение мигрантов у берегов Италии. Архивное фото
    В Средиземном море спасены более 2 тыс беженцев
    23:37 10.09.2016
    52Мигранты штурмуют ЕС
    Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Спасатели извлекли все тела пассажиров на месте крушения А320
    02:24 04.07.2016
    717Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Тела пассажиров в ближайшее время будут доставлены в египетскую Александрию, где их передадут судмедэкспертам для экспертизы ДНК. Французское судно John Lethbridge продолжит поиски тел, чтобы убедиться, что все останки тел пассажиров извлечены из воды.
    Масштабные военно-морские учения НАТО в Средиземном море. Видео
    Масштабные военно-морские учения НАТО в Средиземном море 
    03:48 20.06.2016
    266АТО: в предчувствии военного положения.
    Шестой флот ВМС США провел совместно с итальянскими военными кораблями масштабные учения. Видео новейших эсминцев опубликовано в интернете на канале ВМС США.
    Авианосец ВМС США Дуайт Эйзенхауэр
    Второй авианосец ВМС США Дуайт Эйзенхауэр вошел в Средиземное море
    23:53 13.06.2016
    436Военная кампания против "Исламского государства"
    Прибывший авианосец должен заменить ударную группу, находящуюся в Средиземном море в течение восьми месяцев. Авианосец Harry Truman направится на военно-морскую базу в США в конце месяца.
    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море. Видео
    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море 
    01:54 05.06.2016
    166Мигранты штурмуют ЕС
    Тела 104 беженцев, которые пытались пересечь Средиземное море, найдены у западного побережья Ливии близ города Зуара. Среди погибших много женщин и детей; не исключено, что их число может возрасти.
    Мигранты в Средиземном море ожидают помощи ВМС Италии
    В ООН заявили о гибели 700 мигрантов в Средиземном море за неделю
    19:14 29.05.2016
    199Мигранты штурмуют ЕС
    Как сообщает береговая охрана Италии, за неделю в зоне Сицилийского пролива были спасены более 13 тысяч человек. При этом были обнаружены тела лишь 65 погибших, в том числе трех младенцев.
    Потерпевший 19 мая катастрофу самолет авиакомпании Egyptair Airbus A320-200, бортовой номер SU-GCC, выполнявший регулярный пассажирский рейс MS-804
    СМИ назвали новую причину крушения лайнера EgyptAir
    10:46 28.05.2016
    5320Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Следователи пытаются установить, среагировали ли пилоты на сообщения о задымлении, руководствуясь инструкцией по чрезвычайным ситуациям, что могло привести к отключению важных систем безопасности.
    Мигранты. Архивное фото
    При крушении судна с мигрантами в Средиземном море погибли 45 человек
    23:58 27.05.2016
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    Рядом с местом крушения находится корабль ВМС Италии Vega и другие спасательные катера. Известно, что корабль Vega спас 135 мигрантов с тонущего судна.
    Потерпевший 19 мая катастрофу самолет авиакомпании Egyptair Airbus A320-200, бортовой номер SU-GCC, выполнявший регулярный пассажирский рейс MS-804
    Катастрофа египетского А320: все ответы на дне моря
    16:45 20.05.2016
    1258Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Несмотря на целый ряд признаков террористического акта на борту пропавшего над Средиземным морем рейса MS-804, министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи просит воздержаться от комментариев и не ждать скоро информации о причинах катастрофы.
    Охотник за подлодками корабль ЧФ РФ Сметливый направился к побережью Сирии. Видео
    Корабль ЧФ РФ "Сметливый" направился в Средиземноморье 
    01:46 07.03.2016
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    Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" вышел из Севастополя и направился в Средиземное море, сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации.
    Мигранты в Средиземном море. Архивное фото
    Число погибших мигрантов с затонувшего у берегов Турции судна возросло до 25
    23:56 06.03.2016
    43Мигранты штурмуют ЕС
    Количество погибших мигрантов с судна, затонувшего у побережья города Дидим, расположенного на западе Турции, увеличилось до 25 человек. Среди жертв есть трое детей.
    Средиземное море. Архивное фото
    Почти 3,5 тыс человек погибли в Средиземном море на пути в ЕС - данные
    14:03 13.11.2015
    42Мигранты штурмуют ЕС
    Как отмечается, за первые десять месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.
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