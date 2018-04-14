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    Группировку ВМС США в Средиземное море пополнил эсминец с "Томагавками"

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (84)

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    Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль" вошел в зону операций 6-го флота США "для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США".
    Эсминец Winston S. Churchill
    Flickr/U.S. Naval Forces Europe-Africa

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Командование 6-го флота ВМС США в пятницу, 13 апреля, сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.

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    "Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль" вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США", — говорится в сообщении.

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    В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море.

    На борту корабля, по данным из открытых источников, может находиться до 90 крылатых ракет "Томагавк".

    В среду из базы в Норфолке в штате Виргиния в сторону Средиземного моря выдвинулась ударная группа кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".

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