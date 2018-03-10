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    Инциденты (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Крушение поезда. Архивное фото
    Не менее 20 человек погибли при столкновении поездов в Индии
    11:00 26.05.2014
    9
    Пассажирский экспресс врезался в понедельник в товарный поезд в штате Уттар-Прадеш, не менее 20 человек погибли, 50 госпитализированы, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
    Полиция США
    Полиция США задержала обнаженного скрипача, игравшего у здания суда
    09:29 25.05.2014
    14
    Полицейским пришлось задержать обнаженного мужчину, игравшего на скрипке напротив здания суда в американском городе Портленд, после того, как он отказался покинуть общественное место.
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Милиция: группа неизвестных с битами ворвалась в окружной суд Киева
    22:01 23.05.2014
    27
    Около 30 неизвестных с битами и цепями прорвались в пятницу в окружной административный суд Киева, забаррикадировавшись в зале заседаний, правоохранителям удалось позднее вывести их из здания.
    Airbus A330
    СМИ: самолет выехал за пределы ВПП в Мьянме, никто не пострадал
    10:34 22.05.2014
    8
    Самолет авиакомпании Singapore Airlines съехал со взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту города Янгон в Мьянме, никто не пострадал, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.
    Скорая помощь. Индия
    Шесть человек получили ожоги из-за разлива горячей воды на АЭС в Индии
    16:03 14.05.2014
    15
    Шесть индийских рабочих получили в среду серьезные ожоги из-за разлива горячей воды на сооружаемой при российском содействии в южном индийском штате Тамилнад атомной электростанции "Куданкулам".
    Митрополит Волоколамский Иларион
    МИД не имеет отношения к запрету въезда в страну Илариона - Перебийнис
    17:01 13.05.2014
    18
    Украинское внешнеполитическое ведомство отказалось комментировать инцидент с митрополитом Волоколамским Иларионом, которому 9 мая не разрешили въезд в Украину в аэропорту Днепропетровска, МИД переадресовал этот вопрос Госпогранслужбе.
    Воздушный шар
    Три человека пропали без вести после крушения воздушного шара в США
    10:58 10.05.2014
    6
    Три человека пропали без вести в результате крушения воздушного шара, загоревшегося в воздухе над американским штатом Виргиния, сообщает в субботу телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
    Самолет
    Самолет вернулся в аэропорт Нью-Йорка после столкновения с птицей
    10:45 10.05.2014
    9
    Самолет американской авиакомпании US Airways, направлявшийся в Вашингтон, совершил экстренную посадку в нью-йоркском аэропорту Ла Гуардия после столкновения с птицей.
    Вашингтон. Белый дом
    CМИ: Белый дом частично блокирован из-за нарушения режима безопасности
    22:39 08.05.2014
    15
    Сотрудники Секретной службы США задержали двух людей, которые в четверг днем перебросили через забор вокруг Белого дома неизвестные предметы, передает телеканал Fox News.
    Австралия - Мельбурн
    Самолет экстренно затормозил при взлете из-за поломки в Мельбурне
    07:52 06.05.2014
    14
    Пассажирский самолет был вынужден применить экстренное торможение при взлете в аэропорту города Мельбурн в Австралии из-за технических проблем.
    Девять воздушных гимнасток пострадали в США во время выступления
    10:28 05.05.2014
    11
    Во время исполнения циркового трюка в штате Род-Айленд в США пострадали девять воздушных гимнасток.
    Зарубежные страны. Непал
    Два российских альпиниста погибли в Непале при восхождении на гору
    11:44 01.05.2014
    13
    Два россиянина погибли при восхождении на гималайскую вершину Ама-Даблам в Непале, пишет издание Himalayan Post.
    Мужчина в Индии поджег себя и политика во время съемок теледебатов
    21:38 29.04.2014
    19
    Мужчина Индии во время записи телепрограммы, посвященной политическим дебатам, поджег себя и местного политика, ЧП произошло на фоне проходящих в сстране парламентских выборов, сообщает телеканал NDTV.
    Госсекретарь США Хиллари Клинтон
    Женщина, кинувшая ботинком в Хиллари Клинтон, предстала перед судом
    20:16 25.04.2014
    7
    Жительница США Элисон Эрнст, метнувшая ботинок в бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, предстала перед судом в Лас-Вегасе, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Владимир Жириновский
    "Россия сегодня" подаст в суд на оскорбившего журналистку Жириновского
    15:03 19.04.2014
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    МИА "Россия сегодня" намерено подать в суд на Владимира Жириновского в связи с его выходкой в отношении журналистки, интересы истца будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.
    Внефракционный депутат Верховной Рады Олег Ляшко
    Ляшко выгнал из зала Верховной Рады Олийныка
    10:43 18.04.2014
    59
    Депутат Олег Ляшко в пятницу утром выгнал из зала Верховной Рады депутата фракции Партии регионов Владимира Олийныка, который стал известен как автор закона, существенно ограничивающего права участников митингов.
    Тюрьма. Архивное фото
    Американец, который скучал по тюрьме, осужден за налет на банк
    07:48 18.04.2014
    16
    Суд назначил 3,5 года американцу, который большую часть жизни провел в заключении, а после освобождения совершил налет на банк, потому что ему стало скучно без тюрьмы и он решил вернуться туда, сообщает телеканал CBS.
    Гора Эверест, высота 8848 метра
    6 человек погибли, 9 пропали без вести после схода лавины на Эвересте
    07:22 18.04.2014
    15
    Пять альпинистов считаются пропавшими без вести после схода лавины в районе одного из перевалочных пунктов на вершине Эвереста, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
    Флаг Турции
    СМИ: серьезный инцидент произошел между ВВС Греции и Турции
    11:02 16.04.2014
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    Четыре турецких боевых самолета вторглись во вторник вечером в воздушное пространство Греции, их перехватили греческие истребители и завязался виртуальный воздушный бой, сообщает в среду Афинское агентство новостей.
    Реактивная система залпового огня Град
    Протестующие Славянска остановили машины со снарядами для "Града"
    10:44 14.04.2014
    64Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Сторонники федерализации, контролирующие Славянск в Донецкой области и подъезды к нему, подтвердили, что на одном из блокпостов на трассе, ведущей из Харькова к границе Украины, задержали два грузовика с боекомплектами для системы "Град".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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