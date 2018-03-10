Пассажирский экспресс врезался в понедельник в товарный поезд в штате Уттар-Прадеш, не менее 20 человек погибли, 50 госпитализированы, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
Украинское внешнеполитическое ведомство отказалось комментировать инцидент с митрополитом Волоколамским Иларионом, которому 9 мая не разрешили въезд в Украину в аэропорту Днепропетровска, МИД переадресовал этот вопрос Госпогранслужбе.
Мужчина Индии во время записи телепрограммы, посвященной политическим дебатам, поджег себя и местного политика, ЧП произошло на фоне проходящих в сстране парламентских выборов, сообщает телеканал NDTV.
Депутат Олег Ляшко в пятницу утром выгнал из зала Верховной Рады депутата фракции Партии регионов Владимира Олийныка, который стал известен как автор закона, существенно ограничивающего права участников митингов.
Суд назначил 3,5 года американцу, который большую часть жизни провел в заключении, а после освобождения совершил налет на банк, потому что ему стало скучно без тюрьмы и он решил вернуться туда, сообщает телеканал CBS.
Пять альпинистов считаются пропавшими без вести после схода лавины в районе одного из перевалочных пунктов на вершине Эвереста, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Четыре турецких боевых самолета вторглись во вторник вечером в воздушное пространство Греции, их перехватили греческие истребители и завязался виртуальный воздушный бой, сообщает в среду Афинское агентство новостей.
Сторонники федерализации, контролирующие Славянск в Донецкой области и подъезды к нему, подтвердили, что на одном из блокпостов на трассе, ведущей из Харькова к границе Украины, задержали два грузовика с боекомплектами для системы "Град".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".