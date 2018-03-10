У берегов итальянского острова Лампедуза 3 октября 2013 года затонуло рыболовецкое судно, перевозившее из Ливии более 500 беженцев из Сомали, Эритреи и ряда других стран Африки. В результате кораблекрушения погибли 366 нелегальных мигрантов.
По подсчетам военных, работающих на месте ЧП, на данный момент погибшими считаются порядка 50 человек, включая детей. Двенадцать тел уже удалось вытащить на борт одного из кораблей ВМФ Италии, которые находятся неподалеку.
Вице-премьер Анджелино Алфано, выступая в пятницу перед Палатой депутатов парламента страны, призвал Европу пересмотреть миграционное законодательство, а государства ЕС объединиться для защиты границ от миграции.
Прокуратура на острове Лампедуза возбудила уголовное дело по статье массовое убийство в связи с кораблекрушением, в котором в четверг погибло более 90 мигрантов. Папа Римский Франциск назвал случившееся позором Италии.
Береговая охрана Италии сообщает о 94 погибших, включая беременную женщину и двух маленьких детей, которые были найдены в море. Пропавшими без вести считаются не менее 250 человек, поэтому число жертв трагедии может вырасти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".