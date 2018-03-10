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    Лампедуза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Горящий лагерь мигрантов. Архивное фото
    Мигранты в знак протеста подожгли свой приют на острове Лампедуза
    03:51 18.05.2016
    96Мигранты штурмуют ЕС
    Сообщается, что мигранты подожгли одно здание и несколько матрасов, но масштабы ущерба еще не установлены. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
    ВМС Италии спасают мигрантов с тонущих лодок. Архивное фото
    Более 80 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
    04:57 01.05.2016
    244Мигранты штурмуют ЕС
    По данным Международной организации по миграции, судно с мигрантами затонуло в пятницу, двадцать шесть пассажиров были спасены и представители МОМ смогли их опросить.
    Италия. Архивное фото
    Итальянцы спасли более 2 тысяч мигрантов у острова Лампедуза
    03:31 16.02.2015
    134
    Около 520 человек были доставлены на борт итальянского военного корабля, еще 900 человек посадили в лодки таможенников и береговой охраны, остальных переместили на несколько других суден.
    Средиземное море. Архивное фото
    Число погибших в Средиземном море нелегалов превысит 330 человек - МОМ
    16:24 11.02.2015
    118
    Международное агентство по делам миграции считает, что за последние несколько дней на пути из Ливии в Италию затонули четыре лодки с беженцами. Могли погибнуть более 330 человек.
    Операция по спасению нелегальных мигрантов. Архивное фото
    Год назад у берегов острова Лампедуза затонуло судно, погибли 366 человек
    08:03 03.10.2014
    65
    У берегов итальянского острова Лампедуза 3 октября 2013 года затонуло рыболовецкое судно, перевозившее из Ливии более 500 беженцев из Сомали, Эритреи и ряда других стран Африки. В результате кораблекрушения погибли 366 нелегальных мигрантов.
    Корабль
    В результате кораблекрушения у Лампедузы могли погибнуть 200 человек
    11:51 13.05.2014
    14
    Число жертв кораблекрушения, которое произошло в понедельник в 160 километрах от итальянского острова Лампедуза, может превысить 200 человек.
    Средиземное море, архивное фото
    Около 300 беженцев спасены в Средиземном море
    15:43 15.10.2013
    4
    Фрегат и патрульный катер пришли на помощь двум судам с мигрантами. Беженцы были доставлены на остров Лампедуза.
    СМИ: спасатели обнаружили 359 тел в районе крушения у Лампедузы
    18:00 12.10.2013
    9
    Итальянские спасатели обнаружили в море еще 20 тел мигрантов, погибших после крушения 3 октября рыболовецкого судна, перевозившего более 500 нелегалов из Африки.
    Средиземное море, архивное фото
    Новое кораблекрушение у Лампедузы привело к смерти 50 мигрантов
    22:08 11.10.2013
    8
    По подсчетам военных, работающих на месте ЧП, на данный момент погибшими считаются порядка 50 человек, включая детей. Двенадцать тел уже удалось вытащить на борт одного из кораблей ВМФ Италии, которые находятся неподалеку.
    Средиземное море, архивное фото
    Лодка, перевозившая 250 мигрантов, перевернулась у берегов Лампедузы
    20:36 11.10.2013
    1
    По данным патрульной службы Италии, которая увидела перевернувшееся судно в сицилийском проливе, в воде находятся более сотни беженцев. Некоторые из них не подают признаков жизни.
    Средиземное море, архивное фото
    У итальянского острова Лампедуза погибли 274 человека
    11:30 09.10.2013
    14
    Итальянские спасатели во вторник извлекли еще десятки тел у берегов острова Лампедуза, где потерпело крушение судно с нелегальными мигрантами на борту, общее число погибших достигло 274 человек.
    Задержание
    СМИ: арестован капитан судна, затонувшего у берегов Лампедузы
    16:49 08.10.2013
    4
    Прокуратура города Агридженто подтвердила во вторник обвинения и арестовала капитала рыболовецкого судна, перевозившего 518 мигрантов из Африки и затонувшего у берегов Лампедузы в прошлый четверг.
    Море
    СМИ: число жертв кораблекрушения у острова Лампедуза превысило 230
    11:11 08.10.2013
    8
    Число жертв кораблекрушения, которое произошло на прошлой неделе у берегов итальянского острова Лампедуза, достигло 232. По данным СМИ, под водой остаются более 100 тел.
    Всего у острова Лампедуза были найдены тела 211 мигрантов
    15:15 07.10.2013
    4
    Спасатели, работающие у острова Лампедуза, где на прошлой неделе затонуло судно, перевозившее 518 беженцев из Африки, в понедельник достали из моря еще 15 тел погибших.
    Флаг Евросоюза
    Вице-премьер Италии призвал ЕС защитить границы от миграции
    16:25 04.10.2013
    8
    Вице-премьер Анджелино Алфано, выступая в пятницу перед Палатой депутатов парламента страны, призвал Европу пересмотреть миграционное законодательство, а государства ЕС объединиться для защиты границ от миграции.
    СМИ: в Италии предлагают Нобелевскую премию мира жителям Лампедузы
    13:18 04.10.2013
    9
    Итальянцы предлагают наградить Нобелевской премией мира мэра острова Лампедуза Джузи Николини и жителей острова за помощь тысячам мигрантов, которые почти ежедневно прибывают к берегам Италии.
    Средиземное море, архивное фото
    Число погибших в кораблекрушении у Лампедузы превысило 130 человек
    21:18 03.10.2013
    3
    Ранее сообщалось о гибели 94 человек, в том числе беременной женщины и троих маленьких детей. Как сообщает агентство, спасатели обнаружили еще 40 погибших.
    Средиземное море, архивное фото
    Гибель нелегалов у берегов Италии может привести к пересмотру законов
    19:06 03.10.2013
    9
    Прокуратура на острове Лампедуза возбудила уголовное дело по статье массовое убийство в связи с кораблекрушением, в котором в четверг погибло более 90 мигрантов. Папа Римский Франциск назвал случившееся позором Италии.
    Средиземное море, архивное фото
    Прокуратура Италии начала расследование кораблекрушения у Лампедузы
    15:56 03.10.2013
    6
    Береговая охрана Италии сообщает о 94 погибших, включая беременную женщину и двух маленьких детей, которые были найдены в море. Пропавшими без вести считаются не менее 250 человек, поэтому число жертв трагедии может вырасти.
    Пассажиры потерпевшего крушение корабля являются гражданами Эритреи
    15:24 03.10.2013
    10
    Сотни мигрантов до сих пор остаются в воде, поэтому число погибших может еще увеличиться. На месте работают спасательные службы острова. Спасены более 150 человек.
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