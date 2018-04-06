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    В мире

    В Средиземное море во время спецоперации рухнул военный вертолет

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    В Средиземное море упал итальянский военный вертолет, на борту которого находились пять членов экипажа. Воздушное судно в момент катастрофы выполняло задание в рамках операции "Спокойное море".
    Тренировочная посадка вертолетов. Архивное фото
    Фото ВМС Украины

    РИМ, 6 апр – РИА Новости Украина. Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro ("Спокойное море"), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море, в результате чего погиб один из пяти членов его экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба ВМС.

    На месте крушения вертолета в Нью-Йорке
    twitter.com/ABC
    В Нью-Йорке рухнул вертолет

    Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются.

    "Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Калифорнии потерпел крушение вертолет корпуса морской пехоты США, четыре члена экипажа погибли.

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