На борту трех судов находились беженцы, среди которых присутствовали 11 женщин и один ребенок. Для спасения людей экипаж корабля Niamh, задействованного в операции ЕС "Тритон", использовал резиновые шлюпки.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.