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    БПК Вице-адмирал Кулаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вице-адмирал Кулаков
    Корабль ВМФ РФ отбуксировал рыболовецкое судно Украины на стоянку у Крита
    08:42 25.11.2016
    8342
    Сообщается, что судно с экипажем на борту в ближайшее время будет передано греческим спасательным службам. Украинским морякам была оказана необходимая, в том числе медицинская, помощь.
    Сигнальные флажки на большом противолодочном корабле Вице-адмирал Кулаков
    Корабль ВМФ РФ на буксире транспортирует украинское судно к Криту
    13:17 24.11.2016
    6931
    Сообщается, что большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" взял дрейфующее судно на буксир и транспортирует его к ближайшей якорной стоянке у острова Крит.
    Вице-адмирал Кулаков
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    11:05 24.11.2016
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    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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