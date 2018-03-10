8340

В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.