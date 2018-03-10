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    авиакатастрофы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 116
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    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    189
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    На месте крушения Ан-148
    Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии
    10:28 12.02.2018
    8340Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
    Обнаружены обломки упавшего в Саудовской Аравии вертолета. Видео
    Поиски выживших среди обломков вертолета в Саудовской Аравии 
    03:33 06.11.2017
    155
    Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Тренды в мире: Буш критикует Трампа, цивилизация под ударом
    13:26 20.10.2017
    205Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    В Польше сообщили, что на самописце Ту-154 Качиньского нашли запись взрыва
    01:52 15.10.2017
    915
    По слова министра обороны Польши Антония Мачеревича, на записи одного из регистраторов обнаружен момент взрыва – он был идентифицирован. В настоящее время комиссия занимается его анализом.
    Появилось видео с места крушения Ан-26 в Кот-д'Ивуаре
    Появилось видео с места крушения Ан-26 в Кот-д'Ивуаре 
    23:35 14.10.2017
    915
    Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдавии, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) республики. По данным властей Кот-д'Ивуара, жертвами крушения грузового самолета в субботу стали четыре гражданина Молдавии.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение по делу о MH17
    19:49 07.07.2017
    363Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Согласно сообщению Минюста Украины, подписанный документ предусматривает, что "у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления", связанные с крушением самолета "Малайзийских авиалиний".
    Концерт ансамбля имени Александрова
    Ансамбль Александрова собирается на первые после авиакатастрофы гастроли
    18:08 27.03.2017
    113Крушение Ту-154. Расследование
    По словам главы продюсерской компании Armoni Ахмета Экши, в Стамбуле запланировано два концерта – 7 апреля для официальных лиц, 8 апреля для широкой публики
    Падение самолета на жилой дом в американской Джорджии. Видео
    Падение самолета на жилой дом в Джорджии 
    23:42 25.03.2017
    124
    Частный самолет Cessna Citation упал на жилой дом в округе Кобб, штат Джорджия. Причины аварии выясняются. Жильцы дома, в который врезался самолет, не пострадали. Пилота спасти не удалось.
    В Австралии самолет врезался в торговый центр
    В Австралии самолет врезался в торговый центр
    05:48 21.02.2017
    495
    Cамолет неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета врезался в торговый центр, который в момент происшествия был еще закрыт. В результате несколько человек (пилоты и пассажиры самолета) погибли.
    Место крушения грузового Boeing под Бишкеком с высоты птичьего полета. Видео
    Место крушения грузового Boeing под Бишкеком с высоты птичьего полета 
    20:45 16.01.2017
    519Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Опознаны тела 18 погибших в результате крушения турецкого грузового самолета под Бишкеком, заявил в понедельник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев в ходе брифинга на месте катастрофы.
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии
    15:34 16.01.2017
    1040Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По последним данным, в районе аэропорта "Манас" официально подтверждена гибель 32 человек, также обнаружены девять фрагментов человеческих тел.
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Обнаружен "черный ящик" разбившегося Boeing под Бишкеком
    15:11 16.01.2017
    391Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По словам первого вице-премьера Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева, спасатели всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета".
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Число погибших при крушении самолета под Бишкеком превысило 30
    06:50 16.01.2017
    398Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По данным Минздрава Киргизии, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.
    Аэропорт Манас
    Рухнувший под Бишкеком Boeing 747 шел на посадку с опозданием
    06:25 16.01.2017
    417Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По словам представителя пресс-службы международного аэропорта "Манас", грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines прибывал с опозданием от расписания.
    Международный аэропорт Манас
    Не менее 16 человек погибли при крушении самолета возле аэропорта Бишкека
    05:59 16.01.2017
    218Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Как проинформировало правительство Киргизии, не менее 16 человек погибли в результате крушения грузового самолета" Boeing 747 Turkish Airlines, потерпевшего аварию при заходе на посадку в аэропорту Бишкека.
    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком 
    05:44 16.01.2017
    1071Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
    Turkish Airlines
    Разбившийся под Бишкеком самолет принадлежал Turkish Airlines
    05:09 16.01.2017
    128Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По информации пресс-службы бишкекского международного аэропорта "Манас", самолет Turkish Airlines должен была приземлиться в 7.25 по бишкекскому времени (3.25 по Киеву).
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Летевший из Гонконга турецкий грузовой самолет рухнул под Бишкеком
    04:50 16.01.2017
    734Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По информации МЧС Киргизии, грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий.
    Логотип ФК Шапекоэнсе
    "Шапекоэнсе" проведет первый матч после авиакатастрофы
    21:30 05.01.2017
    130Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Чемпионат бразильского штата Санта-Катарина, в котором выступает футбольный клуб "Шапекоэнсе" стартует 26 января. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко, а соперником хозяев станет действующий чемпион Бразилии "Палмейрас".
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    10:28 12.02.2018
    8340
    В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    189
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
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