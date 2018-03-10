На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдавии, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) республики. По данным властей Кот-д'Ивуара, жертвами крушения грузового самолета в субботу стали четыре гражданина Молдавии.
Согласно сообщению Минюста Украины, подписанный документ предусматривает, что "у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления", связанные с крушением самолета "Малайзийских авиалиний".
Опознаны тела 18 погибших в результате крушения турецкого грузового самолета под Бишкеком, заявил в понедельник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев в ходе брифинга на месте катастрофы.
Как проинформировало правительство Киргизии, не менее 16 человек погибли в результате крушения грузового самолета" Boeing 747 Turkish Airlines, потерпевшего аварию при заходе на посадку в аэропорту Бишкека.
Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
По информации МЧС Киргизии, грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий.
Чемпионат бразильского штата Санта-Катарина, в котором выступает футбольный клуб "Шапекоэнсе" стартует 26 января. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко, а соперником хозяев станет действующий чемпион Бразилии "Палмейрас".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.