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    Андреас Лубитц

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    На месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Пилот Лубитц совершал попытки снижения самолета в ходе предыдущего рейса
    14:03 06.05.2015
    74Крушение Airbus A320 во Франции
    В докладе французского Бюро по расследованию авиакатастроф отмечается, что пилот потрепевшего крушение во Франции Airbus A320 немецкой компании Germanwings Андреас Лубитц практиковал снижение воздушного судна в ходе предыдущего рейса.
    Спасатели на месте крушения Airbus A320. Архивное фото
    Пилот Лубитц до катастрофы с A320 тренировал навыки снижения самолета
    04:59 06.05.2015
    144Крушение Airbus A320 во Франции
    В среду должен быть опубликован предварительный отчет о ходе расследования крушения Airbus A320, в котором говорится, что Лубитц практиковал снижение высоты полета.
    Спасатели нашли черные ящики разбившегося Airbus А320
    Информация с "черного ящика" A320 подтверждает умышленные действия пилота
    13:05 03.04.2015
    175Крушение Airbus A320 во Франции
    Расшифровка второго найденного самописца Airbus A320 доказала, что пилот Андреас Лубитц действовал умышленно: он использовал автопилот для снижения самолета на опасно малую высоту.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Французские спасатели завершили эвакуацию останков жертв катастрофы А320
    21:58 31.03.2015
    255Крушение Airbus A320 во Франции
    В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
    Второй пилот разбившегося самолета А-320 Андреас Лубитц
    Пилот A320 Лубитц был склонен к суициду и наблюдался у врачей - следствие
    16:47 30.03.2015
    5509Крушение Airbus A320 во Франции
    По данным немецкой прокуратуры, второй пилот разбившегося во Франции Airbus A320 проходил наблюдение у психотерапевтов, однако органических поражений нервной системы у него не было.
    Немецкая полиция, архивное фото
    Следствие обнаружило антидепрессанты в доме второго пилота А320
    21:37 29.03.2015
    151Крушение Airbus A320 во Франции
    Как установило следствие, Лубитц в последние годы страдал от "синдрома эмоционального выгорания" и депрессии.
    Андреас Лубитц
    Подруга второго пилота разбившегося A320 ждет он него ребенка - СМИ
    18:22 29.03.2015
    714Крушение Airbus A320 во Франции
    По данным СМИ, немка Катрин Гольбах сообщила ученикам школы, где она работает учителем, что она "будет мамой". Газета сообщает, что "отец будущего ребенка - Андрес Лубитц".
    Второй пилот разбившегося самолета А-320 Андреас Лубитц
    Пилот А320 незадолго до катастрофы испытывал проблемы со зрением - СМИ
    19:33 28.03.2015
    260Крушение Airbus A320 во Франции
    Сообщается, что власти не исключают возможной связи проблем со зрением с психологическим состоянием Лубитца. Насколько серьезными были нарушения зрения пилота, пока не ясно.
    На месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Прокурор счел действия пилота A320 "непредумышленным убийством"
    15:12 28.03.2015
    210Крушение Airbus A320 во Франции
    В соответствии с правовыми нормами убийство является умышленным лишь в том случае, когда можно говорить о "сознательном намерении убить", утверждает прокурор.
    Андреас Лубитц
    Второй пилот А320 обращался в клинику за две недели до катастрофы
    17:31 27.03.2015
    433
    Сообщается, что "второй пилот рейса 4U9525 Germanwings проходил обследование в качестве пациента в университетской клинике Дюссельдорфа в феврале 2015 года, последнее обращение - 10 марта 2015 года".
    Второй пилот разбившегося самолета А-320 Андреас Лубитц
    Пилот разбившегося А320 лечился в клинике Дюссельдорфа
    16:43 27.03.2015
    422Крушение Airbus A320 во Франции
    Медики признали, что второй пилот разбившегося во Франции Airbus A320 Андреас Лубитц проходил лечение. Клиника намерена сделать отдельное заявление по этому факту.
    Перестрелка в центре Киева
    Хроника 26 марта: новый глава Днепропетровской ОГА, перестрелка в центре Киева
    09:26 27.03.2015
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    В четверг, 26 марта, президент Украины представил нового губернатора Днепропетровской области, также в этот день Генпрокуратура открыла дело о злоупотреблениях чиновников Кабмина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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