В докладе французского Бюро по расследованию авиакатастроф отмечается, что пилот потрепевшего крушение во Франции Airbus A320 немецкой компании Germanwings Андреас Лубитц практиковал снижение воздушного судна в ходе предыдущего рейса.
В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".