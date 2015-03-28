Пилот А320 незадолго до катастрофы испытывал проблемы со зрением - СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Второй пилот А320 Андреас Лубитц, которого подозревают в намеренном уничтожении самолета, незадолго до авиакатастрофы испытывал проблемы со зрением и обращался за медицинской помощью, поскольку нарушения могли помешать ему управлять воздушным судном.

Как сообщает в субботу New York Times со ссылкой на два источника, близкие к следствию, власти не исключают возможной связи проблем со зрением с психологическим состоянием Лубитца. Насколько серьезными были нарушения зрения пилота, пока не ясно.

Полученные ранее следствием улики свидетельствуют, что Лубитц скрывал от авиакомпании Germanwings свои проблемы со здоровьем. Также сообщалось о якобы имевшейся у него продолжительной депрессии, а за две недели до катастрофы пилот проходил медицинское обследование в университетской клинике Дюссельдорфа.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился во вторник днем в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе, по последним данным, погибли 150 человек.

Прокуратура Марселя в четверг заявила, что второй пилот подозревается в умышленном уничтожении воздушного судна. Прокурор Брис Робен заявил в субботу, что действия второго пилота потерпевшего крушение лайнера А320 Андреаса Лубитца квалифицируются как "непредумышленное убийство".