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    Germanwings

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Родственники погибших при крушении Airbus A320 подадут в суд на Lufthanza
    04:33 09.08.2015
    214Крушение Airbus A320 во Франции
    Первоначально немецкая авиакомпания Lufthanza предлагала родственникам жертв компенсации в размере 25 тысяч евро. В США размер компенсации в подобных случаях может быть гораздо выше.
    В аэропорту Дюссельдорфа пассажиры почтили память погибших Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, разбившегося 24 марта в районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек
    Семьи жертв крушения лайнера Germanwings требуют по 200 тыс евро компенсации
    10:24 19.07.2015
    225
    Сообщается, что "по мнению родственников, 25 тысяч евро за жертву и 10 тысяч евро ближайшим родственникам - недостаточная плата за страдание, которое им причинили".
    Германия: прощание с жертвами катастрофы Germanwings
    Германия: прощание с жертвами катастрофы Germanwings 
    23:22 10.06.2015
    275
    Траурная процессия проехала перед зданием гимназии, в которой обучались погибшие подростки. Их одноклассники и учителя почтили их память возложением цветов.
    Французский спасатель на месте крушения Airbus A320 в Альпах
    Расследование крушения А-320: второй пилот "рулил" в гору
    15:11 22.04.2015
    440Крушение Airbus A320 во Франции
    Данные говорят о том, что второй пилот Андреас Лубитц сознательно менял скорость и высоту разбившегося 24 марта во французских Альпах самолета, а также активно управлял штурвалом самолета, чтобы изменить направление движения.
    Спасатели на месте крушения Airbus A320
    Европа уже давно требовала от ФРГ решить проблемы в авиасфере - СМИ
    06:57 05.04.2015
    90Крушение Airbus A320 во Франции
    Германия попала в "черный список" в связи с нарушениями авиационной безопасности. Наблюдатели ЕС регулярно отмечали, что немецкие авиакомпании испытывают острый дефицит в квалифицированных кадра.
    Спасатели нашли черные ящики разбившегося Airbus А320
    Информация с "черного ящика" A320 подтверждает умышленные действия пилота
    13:05 03.04.2015
    175Крушение Airbus A320 во Франции
    Расшифровка второго найденного самописца Airbus A320 доказала, что пилот Андреас Лубитц действовал умышленно: он использовал автопилот для снижения самолета на опасно малую высоту.
    Стела, посвященная погибшим в авиакатастрофе Airbus A320
    Семьи жертв крушения A320 могут получить компенсации до $2,2 млн - СМИ
    14:09 02.04.2015
    93Крушение Airbus A320 во Франции
    Граждане США получат гораздо большую компенсацию, чем европейцы или жители азиатских стран, полагают юристы, из-за особенностей законодательства.
    Французские спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося на юго-востоке страны немецкого лайнера А320. Один из черных ящиков разбившегося на юге Франции Airbus A320 авиакомпании Germanwings получил повреждения.
    Lufthansa: расследование причин катастрофы А320 займет больше времени
    13:33 01.04.2015
    83Крушение Airbus A320 во Франции
    Глава правления Lufthansa Карстен Шпор сообщил, что расследование крушения лайнера А320 авиакомпании Germanwings займет больше времени, чем планировалось ранее.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Французские спасатели завершили эвакуацию останков жертв катастрофы А320
    21:58 31.03.2015
    255Крушение Airbus A320 во Франции
    В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Опознание всех жертв крушения A320 может занять от 2 до 4 месяцев - эксперт
    22:33 30.03.2015
    85Крушение Airbus A320 во Франции
    В зависимости от количества останков, которые будут обнаружены, временные рамки могут варьироваться от двух до четырёх месяцев, считает французский эксперт, руководитель Национального института криминалистики в Париже Франсуа Даус.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 30 марта 
    19:00 30.03.2015
    372
    Тридцать семь человек погибли и 150 получили ранения за пять дней военно-воздушной операции международной коалиции в Йемене.
    Стела, посвященная погибшим в авиакатастрофе Airbus A320
    На месте падения Airbus A320 установлена стела в память о погибших 
    17:38 30.03.2015
    191Крушение Airbus A320 во Франции
    В воскресенье, 29 марта, на месте падения Airbus A320 прошла церемония установки стелы в память о погибших пассажирах и членах экипажа самолета.
    Второй пилот разбившегося самолета А-320 Андреас Лубитц
    Пилот A320 Лубитц был склонен к суициду и наблюдался у врачей - следствие
    16:47 30.03.2015
    5509Крушение Airbus A320 во Франции
    По данным немецкой прокуратуры, второй пилот разбившегося во Франции Airbus A320 проходил наблюдение у психотерапевтов, однако органических поражений нервной системы у него не было.
    На месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    Немецкая газета опубликовала стенограмму записи "черного ящика" A320
    15:36 29.03.2015
    563Крушение Airbus A320 во Франции
    Газета приводит слова капитана, который говорит в кабине, что не успел сходить в туалет в Барселоне. На что второй пилот заявляет, что готов "в любой момент принять командование".
    На месте крушения самолета Airbus A320
    Родственники погибших пассажиров A320 просят не публиковать их фотографии
    21:08 27.03.2015
    349Крушение Airbus A320 во Франции
    В настоящее время часть родственников остаются в гостинице около испанского аэропорта Эль-Прат, откуда вылетел рейс по маршруту Барселона-Дюссельдорф.
    Второй пилот разбившегося самолета А-320 Андреас Лубитц
    Пилот разбившегося А320 лечился в клинике Дюссельдорфа
    16:43 27.03.2015
    422Крушение Airbus A320 во Франции
    Медики признали, что второй пилот разбившегося во Франции Airbus A320 Андреас Лубитц проходил лечение. Клиника намерена сделать отдельное заявление по этому факту.
    Полиция провела в Дюссельдорфе обыск в доме пилота разбившегося А320
    Полиция провела в Дюссельдорфе обыск в доме пилота разбившегося А320 
    14:14 27.03.2015
    229Крушение Airbus A320 во Франции
    Особое внимание полицейские уделяли личным документам погибшего пилота, которые могут пролить свет на причины авиакатастрофы либо свидетельствовать о каком-либо психическом заболевании.
    Прокуратура увидела умышленные действия в уничтожении Airbus A320. Видео
    Прокуратура увидела умышленные действия в уничтожении Airbus A320 
    03:31 27.03.2015
    341Крушение Airbus A320 во Франции
    Прокурор Марселя Брис Робен заявил в четверг, что действия второго пилота разбившегося во Франции A320 Андреаса Лубитца можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно.
    Обломок упавшего самолета Airbus A320
    Полиция сделала "важное открытие" при обыске в доме пилота разбившегося А320
    02:54 27.03.2015
    741Крушение Airbus A320 во Франции
    Один из полицейских сообщил, что следователи обнаружили возможный "ключ". Они отказались комментировать дальнейшие детали, добавив лишь, что речь не идет о предсмертной записке. Обыск проходил в квартире Лубитца в Дюссельдорфе.
    Спасатели нашли черные ящики разбившегося Airbus А320
    Проходит обыск в квартире второго пилота А320
    17:47 26.03.2015
    1099Крушение Airbus A320 во Франции
    Продолжается обыск в квартире второго пилота потерпевшего крушение Airbus А320 Андреаса Лубитца, сообщил официальный представитель прокуратуры Дюссельдорфа Ральф Херренбрюк.
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