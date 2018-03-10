Данные говорят о том, что второй пилот Андреас Лубитц сознательно менял скорость и высоту разбившегося 24 марта во французских Альпах самолета, а также активно управлял штурвалом самолета, чтобы изменить направление движения.
В зоне крушения больше тел погибших нет, заявил подполковник жандармерии Жан-Марк Менишини. Он отметил, что спасатели по-прежнему ведут поиски параметрического бортового самописца разбившегося лайнера, однако пока обнаружить его не удалось.
В зависимости от количества останков, которые будут обнаружены, временные рамки могут варьироваться от двух до четырёх месяцев, считает французский эксперт, руководитель Национального института криминалистики в Париже Франсуа Даус.
Один из полицейских сообщил, что следователи обнаружили возможный "ключ". Они отказались комментировать дальнейшие детали, добавив лишь, что речь не идет о предсмертной записке. Обыск проходил в квартире Лубитца в Дюссельдорфе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".