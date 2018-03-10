наверх
10.03.201810:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мариано Рахой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей
    Премьер Испании: сепаратистский процесс в Каталонии окончен - СМИ
    22:57 02.12.2017
    552Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Как отметил премьер-министр Испании Мариано Рахой, Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и "пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов".
    Митинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
    Испания прокомментировала данные о влиянии России на Каталонию
    10:59 14.11.2017
    269Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам главы испанского правительства Мариано Рахоя, он не увидел свидетельств вмешательства российских властей в политическую ситуацию в Каталонии. Других подробностей нет.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Уход компаний из Каталонии. Испанский премьер выступил с призывом
    18:49 12.11.2017
    614Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Мариано Рахой призвал компании Каталонии не уходить и потреблять каталонские продукты. По его мнению, необходимо вместе "защитить те связи, что нас объединяют".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Кабмин Испании распустил Женералитет и отстранил главу полиции Каталонии
    22:46 27.10.2017
    246Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    Премьер Испании распустил парламент Каталонии и назначил выборы
    22:10 27.10.2017
    268Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
    Мариано Рахой
    Премьер Испании о решении Каталонии. Преступное деяние
    18:10 27.10.2017
    267Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьера Испании Мариано Рахоя, то, что сегодня одобрил парламент Каталонии, противоречит закону и является преступным деянием.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Совет министров Испании проведет экстренное заседание по Каталонии - СМИ
    17:14 27.10.2017
    139Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что экстренное заседание пройдет в пятницу во второй половине дня.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей
    Премьер Испании сделал резкое заявление после голосования парламента Каталонии
    17:10 27.10.2017
    472Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    После голосования в каталонском парламенте, премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в Twitter, что просит "о спокойствии всех испанцев". Он также добавил, что "Правовое государство восстановит законность в Каталонии".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибывает в парламент в Мадриде, Испания.
    Премьер Испании призвал восстановить закон в Каталонии и провести выборы
    11:39 25.10.2017
    189Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Премьер Испании Мариано Рахой призвал к "восстановлению нормального сосуществования в Каталонии, которое было разрушено", а также не допустить ухудшения экономической ситуации.
    Мариано Рахой
    Испания решила отстранить от власти правительство Каталонии
    15:27 21.10.2017
    358Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Глава правительства Мариано Рахой объявил целью проведение выборов в Каталонии - "как только мы вернемся к нормальной ситуации". "Срок - шесть месяцев, это максимум", - добавил он.
    Флаг Испании
    Мадрид сообщил, когда запустит процесс лишения Каталонии автономии
    17:23 20.10.2017
    464Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Выступая в бельгийской столице, куда испанский премьер Мариано Рахой прибыл на саммит ЕС, политик заявил, что "решение о принятии 155-й статьи будет принято Советом министров Испании завтра".
    Мариано Рахой
    Премьер Испании заявил о провале референдума по независимости Каталонии
    18:50 11.10.2017
    214Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По мнению премьера Испании, проведенный в Каталонии референдум был "последним эпизодом для того, чтобы навязать независимость, которую мало кто хочет".
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Испания потребовала от Каталонии пояснить декларацию о независимости
    13:14 11.10.2017
    248Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Испания требует объяснить: провозгласила ли Каталония независимость. В свою очередь официальный представитель правительства Каталонии заявил, что подписание декларации - "символический акт".
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    "Это битва Европы". Испанский премьер о ситуации с Каталонией
    09:11 08.10.2017
    305Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Глава испанского правительства Мариано Рахо заявил, что власти воспрепятствуют тому, чтобы произошел переход Каталонии к независимости. По его мнению, имитация референдума была негативной для всех.
    Мариано Рахой
    Мадрид не допустит, чтобы независимость Каталонии воплотилась в жизнь - премьер
    00:55 08.10.2017
    133Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости Каталонией во что-то вылилось.
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    Общенациональный траур объявлен в Испании после теракта в Барселоне
    06:55 18.08.2017
    1068
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ближайшее время будет созвано заседание так называемого "антитеррористического пакта", который поддерживают крупнейшие партии страны.
    Бриджит Макрон
    Cherchez la femme. Кто содержит первых леди Европы?
    13:17 08.08.2017
    395
    На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
    Мариано Рахой
    Рахой заявил, что не допустит референдума в Каталонии
    20:03 12.01.2017
    76
    Как заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой, он не разрешит проводить референдум, который нарушит целостность Испании и национальный суверенитет.
    Мариано Рахой
    Премьер Испании выступил за ассоциацию Украины с ЕС - АП
    20:08 25.11.2016
    133
    Пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора между главой украинского государства и премьером Испании стороны договорились активизировать усилия для подписания соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.
    Мариано Рахой
    Парламент Испании утвердил Рахоя премьером во втором туре голосования
    22:29 29.10.2016
    58
    Согласно информации, за Рахоя проголосовали 170 депутатов, 68 депутатов воздержались, еще 111 проголосовали против. По закону, чтобы кандидат был утвержден во втором туре, достаточно простого большинства.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны