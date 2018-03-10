По словам премьер-министр Испании Мариано Рахоя, речь идет не о приостановлении самоуправления, а "о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам".
После голосования в каталонском парламенте, премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в Twitter, что просит "о спокойствии всех испанцев". Он также добавил, что "Правовое государство восстановит законность в Каталонии".
На сегодня ни в Конституции Франции, ни в законодательных актах роль французской Premiere dame не определена. Между тем, в распоряжении супруги президента находится рабочий кабинет, пара сотрудников и охрана.
Пресс-служба Петра Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора между главой украинского государства и премьером Испании стороны договорились активизировать усилия для подписания соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.
Согласно информации, за Рахоя проголосовали 170 депутатов, 68 депутатов воздержались, еще 111 проголосовали против. По закону, чтобы кандидат был утвержден во втором туре, достаточно простого большинства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".