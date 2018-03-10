Подсудимые приговорены к тюремным срокам от двух до девяти лет - по документам пациенты получали дорогостоящие услуги фонда медицинского страхования, однако в реальности по сговору с медперсоналом им оказывались более дешевые услуги.
Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. В ходе спецоперации злоумышленник был серьезно ранен и задержаны. По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек.
Компьютер багажного транспортера не смог распознать 29 февраля как дату, поэтому в программном обеспечении ленточного транспортера из-за високосного дня произошел сбой, пояснил представителя аэропорта Дюссельдорфа.
Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова убеждена, что одной из главных причин поражения Владимира Кличко в бою с британцем Тайсоном Фьюри был неправильный подбор спарринг-партнеров на тренировках.
На Донбассе продолжаются обстрелы, Украина аннулировала все разрешения на прилет в страну чартерных рейсов, в стране почтили память жертв Голодомора. Владимир Кличко проиграл чемпионский бой Тайсону Фьюри.
Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Счет судейских записок 115-112, 115-112, 116-111. После боя Кличко заявил, что рассчитывает на реванш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. В ходе спецоперации злоумышленник был серьезно ранен и задержаны. По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинский боксер Владимир Кличко оказался на 500 граммов легче претендента британца Тайсона Фьюри перед боем в Дюссельдорфе. Поединок Кличко с Фьюри, который переносился в связи с травмой украинца, состоится 28 ноября.
Прошла уже почти неделя после отключения Крыма от электроэнергии в результате подрыва опор ЛЭП в Херсонской области. Из-за дефицита электроэнергии социальные объекты обеспечиваются электричеством с помощью переносных генераторов.
В Дюссельдорфе, Германия, состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF, IBO Владимиром Кличко и претендентом на его титулы, англичанином Тайсоном Фьюри.
Пассажирский авиалайнер А320, летевший из Барселоны с Дюссельдорф, потерпел во вторник крушение на юге Франции. Министр транспорта Германии Александер Добриндт сообщил, что в крушении А320 погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа. Власти Германии открыли кризисный штаб в связи с крушением A320
Airbus A-320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп. На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 142 пассажира и 8 членов экипажа.
Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Счет судейских записок 115-112, 115-112, 116-111. После боя Кличко заявил, что рассчитывает на реванш.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО и IBO Владимир Кличко и претендент на его пояса Тайсон Фьюри провели открытую тренировку в аэропорту Дюссельдорфа. Британец решил не ограничиваться игрой мускулов и продемонстрировал свои вокальные данные.
Грузовой самолет MD-11 компании Lufthansa с останками 44 граждан Германии, погибших при крушении Airbus A320, прибыл в немецкий Дюссельдорф. В среду гробы с останками погибших установят в одном из ангаров аэропорта.