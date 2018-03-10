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    Дюссельдорф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
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    Актер, певец, музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков
    08:58 07.03.2018
    56
    Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене решили перенести шоу в Дюссельдорф. Выступление пройдет 22 июля.
    Украинский дзюдоист Георгий Зантарая (в белой форме)
    Украинские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Grand Slam
    04:20 24.02.2018
    69
    Дарья Билодид, завоевавшая "золото", выступала в весе до 48 килограммов и победила соперниц из Испании, Румынии и Монголии. "Серебро" Украине принес Георгий Зантарая.
    Молоток судьи
    Выходцы из Украины получили сроки за махинации в Германии
    16:26 05.02.2018
    180
    Подсудимые приговорены к тюремным срокам от двух до девяти лет - по документам пациенты получали дорогостоящие услуги фонда медицинского страхования, однако в реальности по сговору с медперсоналом им оказывались более дешевые услуги.
    Соцсети восхитили кадры посадки самолета во время урагана. Видео
    Виртуозная посадка самолета во время урагана попала на видео 
    22:36 19.01.2018
    2022
    Соцсети активно обсуждают кадры с виртуозной посадкой самолета в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана "Фридерике". В комментариях штурмана назвали "легендой" и отметили его "невероятные навыки".
    Вспомнил про 11 сентября: пилот напугал пассажиров опасным маневром. Видео
    "Прощальный жест". Пилот напугал пассажиров опасным маневром 
    18:31 19.10.2017
    788
    Пассажирский лайнер авиакомпании Air Berlin едва избежал столкновения со зданием аэропорта Дюссельдорфа. Кадры инцидента появились в YouTube 15 октября.
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Фотоитоги 10 марта: акция против застроек в Киеве, крушение вертолета в Турции 
    17:36 10.03.2017
    83
    В Киеве в пятницу жители ряда столичных улиц пришли к премьеру Владимиру Гройсману с требованием остановить незаконные застройки, а в пригороде Стамбула разбился вертолет с россиянами на борту.
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Мужчина, напавший с топором в Дюссельдорфе, имеет психические проблемы
    02:44 10.03.2017
    112ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения, из них трое получили тяжелые ранения. Полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    "Топорная работа". Кровавое нападение на вокзале в Дюссельдорфе 
    01:34 10.03.2017
    236ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. В ходе спецоперации злоумышленник был серьезно ранен и задержаны. По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек.
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе. Обнародовано видео 
    00:41 10.03.2017
    278ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором, он был задержан. В результате нападения пострадали пять человек.
    Нападение мужчины с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале в Дюссельдорфе
    23:27 09.03.2017
    142Лондон. Наезд авто на пешеходов
    На данный момент полиция информацию о нападении не подтверждает, однако очевидцы сообщают, что видели окровавленных людей, лежавших на земле.
    Чемодан. Архивное фото
    Високосный год стал причиной проблем с багажом в аэропорту Дюссельдорфа
    17:22 01.03.2016
    161
    Компьютер багажного транспортера не смог распознать 29 февраля как дату, поэтому в программном обеспечении ленточного транспортера из-за високосного дня произошел сбой, пояснил представителя аэропорта Дюссельдорфа.
    Митинг сторонников курдов в Анкаре. Архивное фото
    Тысячи курдов митинговали в Дюссельдорфе, осуждая операцию Анкары против РПК
    02:32 27.12.2015
    159
    По данным местной полиции, демонстрация прошла мирно. Отмечается, что в митинге приняли участие в два раза больше человек, чем ожидалось. Речь идет 15 тысячах человек.
    Взвешивание Владимира Кличко и Тайсона Фьюри перед боем
    Менеджер Кличко сообщил, когда пройдет повторный бой с Фьюри
    11:20 03.12.2015
    6736Владимир Кличко. Окончен бой
    Менеджер украинского спортсмена Бернд Бенте заявил, что "уже разговаривал с Миком Хеннесси, который был моим партнером по прошлым переговорам и является моим партнером сейчас".
    Бой Кличко - Фьюри
    Кличко все еще не верит, что проиграл Фьюри
    13:44 30.11.2015
    696Владимир Кличко. Окончен бой
    Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей.
    Бой Кличко - Фьюри
    Кличко оказался в тупике против бокса Фьюри - Шатерникова
    12:47 30.11.2015
    1613Владимир Кличко. Окончен бой
    Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова убеждена, что одной из главных причин поражения Владимира Кличко в бою с британцем Тайсоном Фьюри был неправильный подбор спарринг-партнеров на тренировках.
    Бой Кличко - Фьюри
    Хроника 28 ноября: обстрелы на Донбассе, поражение Владимира Кличко
    11:53 29.11.2015
    993
    На Донбассе продолжаются обстрелы, Украина аннулировала все разрешения на прилет в страну чартерных рейсов, в стране почтили память жертв Голодомора. Владимир Кличко проиграл чемпионский бой Тайсону Фьюри.
    Бой Кличко - Фьюри
    Владимир Кличко способен победить Фьюри в случае реванша - Денис Лебедев
    10:09 29.11.2015
    1351Владимир Кличко. Окончен бой
    Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что украинский боксер должен был разбираться с Фьюри "без вопросов".
    Виталий Кличко и Тайсон Фьюри после поединка в Дюссельдорфе
    Бой Кличко – Фьюри в Дюссельдорфе (полная версия) 
    06:53 29.11.2015
    30355Владимир Кличко. Окончен бой
    Поединок 39-летнего Владимира Кличко с 27-летним Тайсоном Фьюри должен был пройти 24 октября в Дюссельдорфе, но украинец получил травму, из-за чего бой был перенесен.
    Бой Кличко - Фьюри. Видео
    Лучшие моменты боя Кличко - Фьюри 
    06:04 29.11.2015
    7639Владимир Кличко. Окончен бой
    Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Счет судейских записок 115-112, 115-112, 116-111. После боя Кличко заявил, что рассчитывает на реванш.
    Тайсон Фьюри
    Фьюри признался, что до последнего не был уверен в победе над Кличко
    05:08 29.11.2015
    1415Владимир Кличко. Окончен бой
    Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Счет судейских записок 115-112, 115-112, 116-111.
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    Актер, певец, музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков
    08:58 07.03.2018
    56
    Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене решили перенести шоу в Дюссельдорф. Выступление пройдет 22 июля.
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