Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова убеждена, что одной из главных причин поражения Владимира Кличко в бою с британцем Тайсоном Фьюри был неправильный подбор спарринг-партнеров на тренировках.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.