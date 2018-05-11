В Германии Порошенко в пивной съел свиную рульку и бычий хвост - СМИ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко посетил пивную Zum Schiffchen, расположенную в старой части Дюссельдорфа.

Ранее стало известно, что авиаперелет украинской делегации во главе с президентом по маршруту "Киев — Мюнхен — Дюссельдорф — Киев" обошелся государственному бюджету в 945 тысяч гривен. Всего за 2018 году Порошенко потратит на перелеты 65 миллионов.

Приезд президента Украины был незапланированным, однако согласовывался с полицией города, сообщил источник немецкому изданию rp-online. Появление колонны из черных лимузинов вызвало волнение среди местных жителей, отмечает сайт.

В пивной Порошенко и сопровождавшие его лица пробыли полтора часа. Сообщается, что высокий гость пробовал свиную рульку и рагу из бычьего хвоста. Отдельно отмечается, что Порошенко не заказывал пива.

Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.