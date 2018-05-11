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    В Германии Порошенко в пивной съел свиную рульку и бычий хвост - СМИ

    (обновлено: )26831
    Немецкое издание опубликовало информацию о посещении президентом Украины пивной в Дюссельдорфе. Петр Порошенко пива не заказывал, однако попробовал мясные блюда.
    Автомобиль Mercedes доставил Петра Порошенко в немецкую пивную, где он ел свиную рульку и бычий хвост
    Фото издания rp-online

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко посетил пивную Zum Schiffchen, расположенную в старой части Дюссельдорфа.

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    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Порошенко в Германии, итоги визита

    Ранее стало известно, что авиаперелет украинской делегации во главе с президентом по маршруту "Киев — Мюнхен — Дюссельдорф — Киев" обошелся государственному бюджету в 945 тысяч гривен. Всего за 2018 году Порошенко потратит на перелеты 65 миллионов.

    Приезд президента Украины был незапланированным, однако согласовывался с полицией города, сообщил источник немецкому изданию rp-online. Появление колонны из черных лимузинов вызвало волнение среди местных жителей, отмечает сайт.

    В пивной Порошенко и сопровождавшие его лица пробыли полтора часа. Сообщается, что высокий гость пробовал свиную рульку и рагу из бычьего хвоста. Отдельно отмечается, что Порошенко не заказывал пива.

    Президент Украины 9 и 10 мая находился в немецком Ахене, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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