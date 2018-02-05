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    Выходцы из Украины получили сроки за махинации в Германии

    (обновлено: )15220
    Подсудимые приговорены к тюремным срокам от двух до девяти лет - по документам пациенты получали дорогостоящие услуги фонда медицинского страхования, однако в реальности по сговору с медперсоналом им оказывались более дешевые услуги.
    Молоток судьи
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    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Суд в Дюссельдорфе (Германия) вынес приговор девяти членам банды мошенников, большинство из которых являются выходцами из Украины и России, за махинации со средствами фонда медицинского страхования, пишет газета Rheinische Post.

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    Подсудимые приговорены к тюремным срокам от двух до девяти лет.

    "Каждый из них набивал карманы, как мог", — заявил судья в ходе слушания.

    В банду входили как пациенты, так и медработники: по документам пациенты получали дорогостоящие услуги фонда медицинского страхования, однако в реальности по сговору с медперсоналом им оказывались более дешевые услуги.

    Как сообщает издание, мошенники пользовались этой схемой с 2008 по 2016 год. Ущерб от их действий оценивается примерно в 4,7 миллиона евро.

    Ранее суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле "солью".

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