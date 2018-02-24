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    Украинские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Grand Slam

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    Дарья Билодид, завоевавшая "золото", выступала в весе до 48 килограммов и победила соперниц из Испании, Румынии и Монголии. "Серебро" Украине принес Георгий Зантарая.
    Украинский дзюдоист Георгий Зантарая (в белой форме)
    Федерация дзюдо Украины

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украина завоевала золотую и серебряную медали в первый день турнира Grand Slam в Дюссельдорфе, сообщает Федерация дзюдо Украины.

    Дарья Билодид, завоевавшая "золото", выступала в весе до 48 килограммов и победила соперниц из Испании, Румынии и Монголии. За высшую награду действующая чемпионка Европы боролась с бронзовым призером Олимпийских игр Лондона-2012 Евой Черновицки из Венгрии.

    Федерация дзюдо Украины
    Украинская дзюдоистка Дарья Билодид (в белой форме)

    Еще один украинский финалист – Георгий Зантарая – уступил спортсмену из Японии Кензо Тагави, который на турнире победил еще одного украинского – Богдана Ядова.

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    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал престижного турнира в Дубае.

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