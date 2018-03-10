Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.
Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
Украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получит сумму в 15 раз меньше - 50 тысяч долларов.
Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Британец Тайсон Фьюри заявил, что после победного боя с Владимиром Кличко боялся дотрагиваться до чего-либо в раздевалке и пить воду, потому что опасался, что команда украинского боксера таким образом может занести следы допинга в его организм.
Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
Украинец Александр Усик одержал победу в поединке с южноафриканцем Табисо "Скалой" Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась в Лос-Анджелесе в 5 утра воскресенья по киевскому времени.
Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацки проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
Вес Кличко составил 109,6 килограмма, Дженнингса - 102,9 килограмма. Бой между Кличко и Дженнингсом состоится 25 апреля в Нью-Йорке. Кличко за профессиональную карьеру выиграл 63 боя (53 из них - нокаутом).