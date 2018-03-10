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    Всемирная боксерская организация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    1383
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса 
    02:39 28.01.2018
    7181
    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни
    02:24 28.01.2018
    759
    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге
    01:19 28.01.2018
    871
    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Василий Ломаченко
    Ломаченко отстоял пояс чемпиона мира по версии WBO
    06:54 10.12.2017
    2279
    Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа своего соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. Бой проходил с преимуществом украинца.
    Трансляция боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильерме Ригондо. Видео
    Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке 
    06:04 10.12.2017
    10726
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые оспаривали чемпионский пояс WBO.
    Боксерские перчатки
    Российский боксер завоевал пояса WBO International и IBF Intercontinental
    00:17 10.12.2017
    729
    Субботний бой в рамках вечера бокса в Назрани был остановлен рефери в шестом раунде. Для 25-летнего россиянина победа стала 12-й на профессиональном ринге (5 нокаутом) при одном поражении.
    Ломаченко и Ригондо провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Видео
    Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке 
    16:28 07.12.2017
    485
    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо провели открытую тренировку.
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания. Архивное фото
    Паркер одержал победу над Фьюри в чемпионском поединке за пояс WBO
    02:13 24.09.2017
    309
    Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего Джозефа Паркера по очкам. Счет судейских записок - 118:110, 118:110, 114:114.
    Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика. Видео
    Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика 
    01:40 10.09.2017
    2315
    В Берлине в "Макс-Шмелинг-халле" прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
    В Берлине в Макс-Шмелинг-халле прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии
    Усик защитил пояс чемпиона WBO в Берлине
    01:25 10.09.2017
    1055
    В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.
    Поединок Усик vs Хук. Онлайн-трансляция. Видео
    Поединок Усик vs Хук. Полное видео трансляции 
    00:16 10.09.2017
    9106
    Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
    Василий Ломаченко с поясом суперчемпиона WBO
    Стало известно сколько Ломаченко заработает за бой с Марриагой
    00:18 06.08.2017
    595
    Украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получит сумму в 15 раз меньше - 50 тысяч долларов.
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental. Видео
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental 
    00:34 02.07.2017
    376
    Украинец Андрей Руденко проиграл российскому боксеру-супертяжеловесу Александру Поветкину в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Руденко проиграл Поветкину чемпионский поединок
    23:52 01.07.2017
    975
    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Определился соперник украинского чемпиона в полулегком весе Ломаченко
    12:18 30.06.2017
    226
    Колумбиец Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года.
    Встреча Александра Усика в аэропорту Борисполь
    Следующий бой Усика пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец"
    21:06 25.05.2017
    305
    Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик будет драться в Одессе на стадионе футбольного клуба "Черноморец". Ожидается, что Александр выйдет в ринг 12 августа.
    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера. Видео
    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера 
    06:27 09.04.2017
    1889
    В последнем раунде Александр Усик буквально громил Майкла Хантера непрерывными жесткими ударами, но американец удивительным образом выстоял на ногах и рефери не остановил бой.
    Майрис Бриедис
    Бриедис победил Хука в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC
    05:13 02.04.2017
    260
    Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.
    Тайсон Фьюри
    Фьюри объявил, что вернется на ринг 13 мая
    21:38 06.03.2017
    85Владимир Кличко. Окончен бой
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри сообщил в соцсетях, что возвращение на ринг произойдет 13 мая, в настоящее время ведется работа над поиском соперника.
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    02:41 10.03.2018
    1383
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