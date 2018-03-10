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    Гданьск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаги Польши. Архивное фото
    Глава Гданьска отказался переименовывать улицы в рамках декоммунизации
    19:12 31.08.2017
    290Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Глава польского Гданьска Павел Адамович заявил, что большинство жителей города не поддерживают переименование улиц. Чиновник напомнил, что после 1990 года горсовет уже провел ряд изменений, в частности, убрав из названий упоминание Карла Маркса.
    Победная серия ударов Усика в чемпионском бое в Гданьске. Видео
    Победная серия ударов Усика в чемпионском бое в Гданьске 
    03:10 18.09.2016
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    Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Счет судейских записок 119-109, 117-111, 117-111 в пользу Усика.
    Наручники
    Задержанному в Гданьске украинцу выдвинули обвинение в изнасиловании
    16:15 06.07.2016
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    Польские СМИ уточняют, что допрос 21-летнего украинца продолжался до позднего вечера, после чего мужчине было выдвинуто обвинение. Если суд установит вину подозреваемого, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет.
    Истребитель МиГ-29. Архивное фото
    Пять истребителей МиГ-29 внепланово сели в аэропорту Гданьска
    22:43 30.05.2016
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    МиГ-29 направлялись в Крулево-Мальборске в рамках перебазирования. По данным местных СМИ, группа состояла из шести истребителей, один из них из-за неполадки на борту приземлился на военном аэродроме под Мальборком.
    Лидеры 18 стран отметили День памяти и примирения в Гданьске
    Порошенко и лидеры других стран почтили память жертв Второй мировой войны 
    09:55 08.05.2015
    162День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Польшу в Гданьске принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне в мемориальном комплексе "Памятник "Героям Вестерплатте". Подробнее смотрите в видео.
    Порошенко в Гданьске
    Порошенко в Гданьске почтил память жертв Второй мировой войны
    04:48 08.05.2015
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    Программа церемонии включала звуковые и световые инсталляции, а также демонстрацию фильма о Второй мировой войне. Прозвучали 20 артиллерийских залпов. Почетный караул возложила венок к памятнику.
    Петр Порошенко на исторической панели Пересмотр последствий Второй мировой войны спустя 70 лет после окончания в Гданьске
    Порошенко в Гданьске: ошибки 30-х не должны повториться
    20:53 07.05.2015
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    Президент подчеркнул в четверг, что нельзя допустить повторения истории. По его словам, "моя нация заслужила разделять общие европейские свободы".
    Петр Порошенко
    Порошенко прибыл в Польшу
    17:11 07.05.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Гданьске, где примет участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Около 200 человек в масках устроили драку в пассажирском поезде в Гданьске
    01:39 18.01.2015
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    На место происшествия срочно прибыли полицейские и кареты скорой помощи. По предварительным данным, пострадали около 10 человек, тяжело раненых медики отправили в ближайший госпиталь.
    Сторонники евроинтеграции Украины в центре Киева. Архивное фото
    Активисты Майдана получили награду имени Леха Валенсы в Гданьске
    22:28 29.09.2014
    83Мировая реакция на события в Украине
    Премия вручена представителям "Евромайдана" за "последовательные действия жителей Украины, которые, несмотря на риск, выразили свою проевропейскую и продемократическую мечту".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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