Глава польского Гданьска Павел Адамович заявил, что большинство жителей города не поддерживают переименование улиц. Чиновник напомнил, что после 1990 года горсовет уже провел ряд изменений, в частности, убрав из названий упоминание Карла Маркса.
Польские СМИ уточняют, что допрос 21-летнего украинца продолжался до позднего вечера, после чего мужчине было выдвинуто обвинение. Если суд установит вину подозреваемого, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет.
МиГ-29 направлялись в Крулево-Мальборске в рамках перебазирования. По данным местных СМИ, группа состояла из шести истребителей, один из них из-за неполадки на борту приземлился на военном аэродроме под Мальборком.
Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Польшу в Гданьске принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне в мемориальном комплексе "Памятник "Героям Вестерплатте". Подробнее смотрите в видео.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".