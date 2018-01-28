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    Спорт

    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни

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    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    @WBSuperSeries

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. По окончании объединительного боя в Риге за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александр Усик прокомментировал бой, находясь прямо в ринге.

    Дуэль взглядов украинца Александра Усика и латыша Майриса Бриедиса. Видео
    канал на Youtube Combat Source
    Усик vs Бриедис. Боксеры провели "дуэль взглядов"

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    "Спасибо Риге, у вас достойный сын вашего народа, — обратился боксер к освистывавшей его публике. — Получился отличный бой, давайте все вместе поаплодируем Майрису". Сразу же свист сменился на овации.

    На вопрос о том, за счет чего получился столь зрелищный и интересный бой, Усик отметил: "Оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны соперника — это слагаемые отличного боя. Я провел тяжелейшие 12 раундов, самые тяжелые в моей жизни. Мы это проанализируем и учтем в подготовке к финалу".

    На вопрос о том, кого бы он хотел видеть в соперниках в финальной бою Всемирной боксерской суперсерии, сказал: "Я буду лично присутствовать на втором полуфинале, смотреть этот бой. Пусть там победит сильнейший. С ним я с удовольствием проведу бой за титул абсолютного чемпиона мира".

    Наконец, отвечая на вопрос, чем он будет заниматься между боями, в свободное время, украинец сказал: "Я хочу максимально много провести времени со своей семьей, женой и детьми".

    Напомним, в ночь на воскресенье в Риге закончился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок за титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии.

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