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Тег
Гильермо Ригондо
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко - СМИ
03:36 14.12.2017
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Кубинец заявил, что повредил руку и считает, что речь может идти о переломе, однако снимок не показал даже трещины на руке Гильермо Ригондо.
Ломаченко отстоял пояс чемпиона мира по версии WBO
06:54 10.12.2017
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Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа своего соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. Бой проходил с преимуществом украинца.
Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке
06:04 10.12.2017
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В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые оспаривали чемпионский пояс WBO.
Откровенные фото "ринг-герл" боя Ломаченко - Ригондо
02:21 10.12.2017
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В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке состоится бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые поборются за пояс WBO. Таблички на ринге с номерами раундов будет выносить Стефани Энн Кук.
Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке
16:28 07.12.2017
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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо провели открытую тренировку.
Ломаченко обещает "красиво и ярко" победить Ригондо
06:15 05.10.2017
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Украинский боксер признался, что хотел бы в будущем встретиться в ринге с Майки Гарсия, Хорхе Линаресом и Мигелем Берчельтом.
Кубинец Ригондо обещает отомстить Ломаченко за "русские мультики"
04:35 22.09.2017
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Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдет 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден".
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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