наверх
10.03.201812:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гильермо Ригондо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Василий Ломаченко
    Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко - СМИ
    03:36 14.12.2017
    531
    Кубинец заявил, что повредил руку и считает, что речь может идти о переломе, однако снимок не показал даже трещины на руке Гильермо Ригондо.
    Василий Ломаченко
    Ломаченко отстоял пояс чемпиона мира по версии WBO
    06:54 10.12.2017
    2279
    Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа своего соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. Бой проходил с преимуществом украинца.
    Трансляция боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильерме Ригондо. Видео
    Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке 
    06:04 10.12.2017
    10728
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые оспаривали чемпионский пояс WBO.
    Откровенные фото ринг-герл боя Ломаченко - Ригондо
    Откровенные фото "ринг-герл" боя Ломаченко - Ригондо 
    02:21 10.12.2017
    8176
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке состоится бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые поборются за пояс WBO. Таблички на ринге с номерами раундов будет выносить Стефани Энн Кук.
    Ломаченко и Ригондо провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Видео
    Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке 
    16:28 07.12.2017
    485
    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо провели открытую тренировку.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Ломаченко обещает "красиво и ярко" победить Ригондо
    06:15 05.10.2017
    352
    Украинский боксер признался, что хотел бы в будущем встретиться в ринге с Майки Гарсия, Хорхе Линаресом и Мигелем Берчельтом.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Кубинец Ригондо обещает отомстить Ломаченко за "русские мультики"
    04:35 22.09.2017
    809
    Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдет 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги