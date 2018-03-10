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    Александр Поветкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Александр Поветкин
    Российский боксер возглавил рейтинг тяжеловесов WBA
    15:59 02.01.2018
    245
    В предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая Фресу Окендо из Пуэрто-Рико, который теперь идет вторым. Третью строчку рейтинга занимает американец Джаррелл Миллер.
    Гроза в Киеве
    Хроника 1 июля: потоп в Киеве, гей-парад в Мадриде, прощание с Колем и Яковлевым
    10:24 02.07.2017
    944
    В субботу в украинской столице прошел мощный ливень, в результате которого часть столичных дорог оказалась подтопленной, пострадали восемь человек.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Команда Руденко прокомментировала бой с Поветкиным
    09:04 02.07.2017
    1316
    Представитель украинского боксера сообщил, что их хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли: "Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали".
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Сошлись титаны: бой Руденко и Поветкина 
    08:26 02.07.2017
    841
    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental. Видео
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental 
    00:34 02.07.2017
    376
    Украинец Андрей Руденко проиграл российскому боксеру-супертяжеловесу Александру Поветкину в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Руденко проиграл Поветкину чемпионский поединок
    23:52 01.07.2017
    975
    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Бой Руденко - Поветкин. Процедура взвешивания. Видео
    Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным 
    00:38 01.07.2017
    1692
    Украинский боксер Андрей Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал украинский флаг. Бой украинца против россиянина Поветкина состоится в Москве в субботу, 1 июля.
    Александр Поветкин. Архивное фото
    Поветкин готов к любым тактикам украинца Руденко в бою в Москве - тренер
    20:43 30.06.2017
    203
    По словам тренера российского спортсмена Ивана Кирпы, Поветкин готов к различным вариантам развития событий: как к работе соперника на контратаках, так и к действиям на ближней и средней дистанции.
    Александр Поветкин
    Поветкин проведет бой с украинским боксером за два титула
    12:36 26.06.2017
    332
    Поветкин собирается провести бой с украинцем Андреем Руденко. Это будет поединок за два титула: WBO International и WBA International. Бой состоится 1 июля.
    Украинский боксер Андрей Руденко
    Украинский боксер проведет бой с россиянином Поветкиным
    20:43 24.05.2017
    1088
    Сообщается, что боксерский поединок между украинцем Андреем Руденко и россиянином Александром Поветкиным состоится в Москве 1 июля.
    Бокс. Александр Поветкин
    Поветкин поднялся в рейтинге Международной боксерской организации
    12:10 29.04.2017
    214
    Со второй на третью позицию Поветкин подвинул болгарина Кубрата Пулева. Возглавляет рейтинг в тяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко.
    Александр Поветкин
    Российский боксер Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок
    06:57 03.03.2017
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    Согласно рещению Всемирного боксерского совета российский боксер в супертяжелом весе Александр Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.
    Боксер Александр Поветкин. Архивное фото
    Присяжные посчитали, что Поветкин принимал мельдоний
    21:21 13.02.2017
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    По словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, присяжные вынесли решение против Поветкина, но это еще не решение суда. Судья может принять решение присяжных, а может и не принять.
    Российский боксер Александр Поветкин
    Поветкина исключили из рейтингов WBC - Сулейман
    21:02 05.02.2017
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    Согласно информации президента WBC Маурисио Сулеймана, решение по допинговому делу российского боксера Александра Поветкина будет вынесено на следующей неделе.
    Александр Поветкин
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат
    11:47 03.02.2017
    679
    Допинг-проба Б российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, но говорить о какой-то точке в этом допинг-скандале пока еще рано.
    Александр Поветкин
    Вскрытие допинг-пробы Поветкина состоится 1 февраля
    10:08 14.01.2017
    123
    Президент Всемирного боксерского совета сообщил, что "представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату... и попросили изменить дату вскрытия пробы Б".
    Александр Поветкин
    Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено
    09:36 06.01.2017
    261
    Сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и ожидает альтернативной даты от лаборатории. Ранее Всемирный боксерский совет сообщил, что проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
    Американский боксёрский промоутер Дон Кинг. Архивное фото
    Кинг заявил о потере около $2 млн из-за отмены боя Поветкин - Стиверн
    01:50 04.01.2017
    196
    Знаменитый промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера-спертяжеловеса Бермейна Стиверна, заявил, что отмена боя с россиянином Поветкиным повлекла за собой как материальные, так и моральные потери.
    Боксер Александр Поветкин
    В следующем году будет "большой суд" по новому делу Поветкина - промоутер
    22:32 23.12.2016
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    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрия Рябинского, промоутерскую компанию российского боксера Александра Поветкина ждет большой суд в следующем году.
    Александр Поветкин
    Допинг-проба Поветкина чистая, все опять как с мельдонием - промоутер
    21:22 23.12.2016
    438
    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря, всё чисто, допинга нет.
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