Представитель украинского боксера сообщил, что их хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли: "Был прекрасный прием, плюс большое спасибо публике. Все было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали".
Украинский боксер Андрей Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал украинский флаг. Бой украинца против россиянина Поветкина состоится в Москве в субботу, 1 июля.
По словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, присяжные вынесли решение против Поветкина, но это еще не решение суда. Судья может принять решение присяжных, а может и не принять.
Сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и ожидает альтернативной даты от лаборатории. Ранее Всемирный боксерский совет сообщил, что проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Знаменитый промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера-спертяжеловеса Бермейна Стиверна, заявил, что отмена боя с россиянином Поветкиным повлекла за собой как материальные, так и моральные потери.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".