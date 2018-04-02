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    Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA

    (обновлено: )59
    Второе место занимает пуэрториканец Фрес Окендо, замкнул тройку лидеров американец Джаррелл Миллер. Другой россиянин Александр Устинов располагается на 10-м месте.
    Александр Поветкин (Россия) после победы в титульном поединке против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Российский боксер Александр Поветкин сохранил первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается на официальном сайте организации.

    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сошлись титаны: бой Руденко и Поветкина

    Второе место занимает пуэрториканец Фрес Окендо, замкнул тройку лидеров американец Джаррелл Миллер. Другой россиянин Александр Устинов располагается на 10-м месте.

    Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.

    Поветкин 31 марта в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Российский тяжеловес подтвердил статус претендента на поединок с Джошуа.

    На счету 38-летнего Поветкина 34 победы, из которых 24 нокаутом, и одно поражение.

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