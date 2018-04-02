Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Российский боксер Александр Поветкин сохранил первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается на официальном сайте организации.

Второе место занимает пуэрториканец Фрес Окендо, замкнул тройку лидеров американец Джаррелл Миллер. Другой россиянин Александр Устинов располагается на 10-м месте.

Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.

Поветкин 31 марта в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Российский тяжеловес подтвердил статус претендента на поединок с Джошуа.

На счету 38-летнего Поветкина 34 победы, из которых 24 нокаутом, и одно поражение.